台北米其林系列9－Olivier JEAN為台灣做道地法國菜

2018年03月25日 01:57 中國時報 報導吳佩汾

主廚Olivier JEAN以扎實的法菜功力為餐廳摘星。（粘耿豪攝）

有「摘星名廚」之稱的侯布雄，2009年在信義區開設「L’ ATELIER de Joel Robuchon侯布雄法式餐廳」，該餐廳主廚Olivier JEAN從9年前不知道台灣在哪，到在首屆《臺北米其林指南》摘下一星殊榮，他矢志將更多貼近家鄉的純正法式料理帶給台灣人。

獲星榮耀，Olivier JEAN有其豐富的餐飲背景，從廚藝學校畢業後，在蒙地卡羅的餐廳待了約5年，在那裡被侯布雄挖掘，隨後便開始在侯布雄旗下的餐廳擔任副廚，直到他想爭取出國的機會，侯布雄便要求他到巴黎受訓2年，並且通過後才能出國。

依當地食材融入料理

順利完成受訓並且得到認可的Olivier JEAN聽到可以成為主廚，但必須遠派到台灣，他開心也興奮，但更多的是對台灣的陌生，在他心中認為亞洲很遠，更不知道台灣在哪？但依然抱持著面對挑戰、做到最好的心情來台。

如何磨出手中的那把好刀？嘗試每個國家當地的菜色是Olivier JEAN一定會做的事情，甚至已經拜訪台北一半的摘星餐廳，更說「想要嘗試全部的餐廳」，當然到世界各國旅遊，在不同的廚藝學校學習新的刀工，尋找當地的食材來融入料理，也都是他為自己的廚藝打下深厚基礎的方式。

若要說侯布雄跟其他法國餐廳的差異，Olivier JEAN認為：「我們所做的是把法式料理原汁原味的帶進台灣，而這9年中我底下的廚師也換了不少人，也同時訓練更多台灣的廚師了解法國料理，帶動法式料理的成長。」

(中國時報)