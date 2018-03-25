OSIM北亞區總經理－王明芝ON＆OFF人生 掌握工作生活

2018年03月25日 01:57 中國時報 採訪溫筱鴻（台灣服飾設計師協會執行長）、撰文魏伶芳（《Girl愛女生》主編） 受訪者王明芝（OSIM北亞區總經理）

賴琳恩（左）與OSIM北亞區總經理王明芝出席OSIM 8變小天后新品發表記者會。（樂時尚提供）

王明芝與工作團隊一同合影。（樂時尚提供）

「8變小天后」不同色系的按摩沙發，搭配該空間室內裝潢設計感十足。（樂時尚提供）

（樂時尚提供）

「8變小天后」讓居家空間成為美麗的沙發，是許多年輕小資女的最愛。（樂時尚提供）

這次訪問OSIM北亞區總經理王明芝（Mindy），是在OSIM新品發表會上，我們非常的有效率把握住時間專訪，我和Mindy是多年老友，私下常聚會聊天，她常分享公司許多非常棒的新開發商品，而我也超愛他們的「OSIM 高跟妹妹」美腿按摩機。我每天幾乎都穿著高跟鞋東奔西跑，忙碌整天下來腿部有時會痠痛和水腫，我就會使用「OSIM 高跟妹妹」來舒緩按摩腿部，所以我可是OSIM長久以來的粉絲呢！

在我心目中，Mindy一直都是位成功傑出的事業女強人，但她總是謙虛認為，自己只是專心投入，熱衷於自己的工作，而Mindy在OSIM工作長達10幾年資歷，每日工作行程常是滿檔，現任OSIM北亞區總經理的她，經常需要像空中飛人般出差到各地開會，要如何能和Mindy一樣，每天在生活的忙碌中取得工作與生活的平衡點，還得保持充沛的活力，她特地分享祕訣：「工作與生活需要懂得ON&OFF的開關模式。」

執行工作有輕重緩急

她說，每天上班時間的8小時裡，必須懂得如何去充分利用8小時時間，做出高CP值且有效率的事情，首先必須懂得判斷事情的大小與重要性，以及時效之間的輕重緩急，能在有限的時間內同時處理多樣的事情，這樣工作起來就能夠發揮最大效益，有條理與順序才不會亂了分寸。

工作時全力以赴每件事，但休息時會盡量放鬆心情、淨空自己的腦袋，去感受與享受自己的生活，這樣才能夠在工作與生活之中找到平衡與重心，Mindy在每日下班後也都會使用OSIM的保健按摩椅，做全身的按摩舒壓放鬆，舒緩整日累積下來的緊繃肌肉與心情，然後再好好的充分睡眠，繼續接受明日全新的挑戰。

調解壓力促生正能量

Mindy的工作團隊都是年輕人居多，她也經常告訴夥伴，辛苦的工作就是為了能夠過美好的生活，過美好的生活才能有正能量，有了正能量，就會享受美好的生活，這是一個非常棒的良性循環，工作即使再忙也要美好的「過生活」。所以我們必須懂得享受美好的生活，在工作上也就會更努力，OSIM公司的宗旨就是「激勵健康生活」，Mindy鼓勵年輕人要做有效率的事，除了忙碌工作之外，也要懂得調解自己的壓力享受生活，才會有健康的身體，享受美好人生。

OSIM品牌成立於1994年，至今已24年之久，從第一代的按摩椅到最新的「OSIM 8變小天后」，不斷的改良去符合現代人的需求，每次的新推出的舒壓按摩商品，都讓人越來越有意想不到驚豔，有這麼多的設計變化，把許多的人性化設計與科技的結合，和外觀上時尚感考量進去，非常不簡單！

關心顧客意見反應

Mindy透漏這些商品設計背後都是透過專業的研發團隊設計，OSIM研發設計團隊分布在新加坡與中國大陸，設計靈感概念都是從生活中取材，以及顧客意見反饋與洞察市場反應而來，才能有不同的設計與改良。（完整內容請上樂時尚網站www.styletc.com）

(中國時報)