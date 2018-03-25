品味蘇格登窖藏40年醇香

精選塵封於格蘭都蘭酒廠中逾40年的珍稀酒液，於1月底正式推出「蘇格登窖藏系列格蘭都蘭40年原酒」（The Singleton Glendullan 40 Year Old）。　圖片提供帝亞吉歐

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中國時報
報導王儒哲

單一麥芽威士忌領導品牌蘇格登再次推出高年分經典酒款，精選塵封於格蘭都蘭酒廠中逾40年的珍稀酒液，於1月底正式推出「蘇格登窖藏系列格蘭都蘭40年原酒」（The Singleton Glendullan 40 Year Old），在亞洲旅遊與免稅通路市場獨家推出，台灣地區由昇恆昌及采盟限定販售。

蘇格登格蘭都蘭40年原酒是格蘭都蘭酒廠為窖藏系列所推出的首發新作，由蘇格登首席調酒師Maureen Robinson匠心打造，全球限量推出600瓶，調和來自格蘭都蘭酒廠1897年創廠時蒸餾陳釀的古老珍稀酒液，並以58.6％酒精濃度的原桶強度裝瓶，保留斯貝賽區經典風味與緩蒸慢餾工藝的酒體，呈現高年分原酒的醇勁曼妙。

調酒師Maureen Robinson認為，蘇格登窖藏系列可說是一趟令人期待的嶄新旅程，調酒師團隊探索酒廠倉庫各個角落，揭開塵封許久的神祕酒藏面紗。酒廠中的陳年酒藏，因庫存稀少無法大量販售，滴滴涓絲酒液經長時間熟成淬煉更顯珍貴，肯定是一款卓絕之作。

木質調交織果香

格蘭都蘭酒廠以巨型且形狀獨特的蒸餾器與輕餾技術，醞釀出輕盈細膩的酒體，接著陳放於二次充填的美國橡木桶進行熟成，為此款佳釀帶來些許蜂蜜氣息，呼應酒廠顯著的香草與水果風味。馥郁酒體蘊含飽滿木質辛香調交織酒體的香甜，隱約帶來些許甜薑與蜂蜜氣息，襲來絲絲辛香、鹹橡果尾韻。蘇格登窖藏系列格蘭都蘭40年原酒酒款，即日起於全台昇恆昌及采盟免稅通路店點販售，建議售價6萬9000元。

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(中國時報)

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