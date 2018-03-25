冠軍建材董座林榮德 接經戰會理事長

由冠軍建材集團董事長林榮德接任經戰會第4屆理事長，當日由中國國民黨黨主席吳敦義擔任監交人。　圖片提供冠軍建材

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中國時報
報導郭隆富

中華經濟區域戰略發展協會（簡稱經戰會）於日前進行第3屆理事長與第4屆理事長交接，由冠軍建材集團董事長林榮德接任經戰會第4屆理事長，當日由中國國民黨黨主席吳敦義擔任監交人。

經戰會因應時代局勢的使命，重心放在兩岸交流，成立宗旨以「立足大中華經濟區、促進全球發展」為理念，結合國際及兩岸四地重要團體及精英，發展兩岸與國際間的交流平台，協助創造區域經濟的價值與優勢，戮力於推動該區域之經濟蓬勃發展，及帶動區域對全球貢獻之提升。蔡國洲理事長任內架構的4個平台（產官學溝通、資源共享、人脈匯聚、探尋商機）讓協會呈現跨領域、跨文化合作交流的多元氣象。

新任林榮德理事長表示，經戰會歷經3屆，已蓄積豐厚能量，「我會站在前幾位理事長巨人的肩膀上再看遠一步、再前進一步，循著務實可行的、利益眾人的方向去努力。」冠軍建材事業在大陸發展多年，在兩岸經濟交流上，他將盡可能貢獻個人人脈與資源，與大陸企業界、政治界、文化界增進往來交流，並持續引進眾多文化界、科技界人才，讓協會呈現跨領域、跨文化合作交流的多元氣象，林榮德理事長相信要讓國家社會進步，文化、科技、經濟三足鼎立，缺一不可，希望能延續這股氣象。

經戰會交接典禮中，中國國民黨黨主席吳敦義、民進黨團總召柯建銘與新黨黨主席郁慕明、中華民國行政院大陸委員會副主任委員邱垂正、中華民國三三企業交流會會長江丙坤、前海基會董事長林中森、國民黨祕書長曾永權、眾多立法委員、國民黨中常委等貴賓特地前來祝賀，象徵經戰會成員不分黨派齊心協力透過協會的力量促進兩岸與國際間的交流發展。

(中國時報)

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