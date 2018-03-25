單排釦西裝簡潔多變

單排釦西裝輪廓簡潔，下襬自然垂墜，不僅較能修飾身形，看來也更俐落。（Ermenegildo Zegna提供）

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中國時報
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打開單排釦西裝外套，便能清楚一覽襯衫、領帶及背心交織而成的瀟灑風景。若換上法蘭絨或亞麻棉質面料，隨即成為具備鄉紳風格及運動氣息的「休閒西裝」。（DAKS提供）
單排釦西裝最早可追溯自17世紀查理二世推行的三件式西裝，18世紀時為了騎馬方便，外套長度逐漸縮短，成為今日男士正裝之樣貌。（Gieves & Hawkes提供）

單排及雙排釦，是西裝外套的兩種基本版型，兩者主要差異及特色，在於外套正面釦子的排列方式：單排釦外套的釦子只有一排，共有1顆、2顆、3顆及如今已少見的4顆釦子；雙排釦外套的釦子則不只一排，共有經典的6×3配置（正面有6顆釦子，其中3顆可扣上）或4×2配置（又稱「The Kent」，命名由來是其發明者肯特公爵）。

為騎馬方便縮長度

雖然都是西裝外套，但兩者「發跡過程」大不相同。先前提過，單排釦及其代表的三件式風格，可追溯自17世紀英皇查理二世力求簡樸而提倡的深色長外套、長背心及馬褲造型。18世紀時為了騎馬方便，外套長度逐漸縮短，成為今日「所有男人的西裝」之樣貌。

相較於雙排釦，單排釦西裝因輪廓簡潔，釦子呈直線延伸，下擺自然垂墜，有助集中視覺，不僅較能修飾身形，看來也更俐落。單排釦西裝的另一大特色，在於有兩件式及三件式的變化；後者即是在襯衫及外套間多加了一件背心。

背心賦多層次穿搭

可別小看背心在西服中扮演的角色，除了多了層保暖、較能因應氣候變化之外，它還為西裝賦予了更豐富層次；套頭針織衫及羊毛衫也有異曲同工之妙，尤其當敞開單排釦外套時，便能清楚呈現由襯衫、領帶及背心／針織衫／羊毛衫交織而成的瀟灑風景。

單排釦的多變，也體現在質材之上。如今它雖已是商務穿著首選，若將面料換成法蘭絨或亞麻棉質，隨即化身具備鄉紳風格及運動氣息的「休閒西裝（Lounge Suit）」，這種誕生於19世紀的西服類型，一直都是單排釦的忠實擁護者。

(中國時報)

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