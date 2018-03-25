2018年03月25日 01:57 中國時報 周子傑 、 黃唯淯 報導

雙排釦西裝如今是正式且隆重的象徵，無論是白領菁英、黑幫大哥或街頭潮男都酷愛這樣穿。（Adam Katz Sinding for Pitti Uomo）

相較遊走於商務及休閒風格的單排釦，雙排釦外套的起源則與軍裝有密切關係。當年擁有「日不落帝國」的英國，能在世界各地建立殖民地的主因，憑藉的正是強大的海軍實力。海上生活條件惡劣，被稱作「Reefer」的夾克，是所有水手的船上必備。這種外套不僅作雙排釦設計，且左右兩邊皆能扣上，用以抵禦來自四面八方的海風；前身左右兩邊下擺的交疊處，還設置一枚「錨釦」固定，以達最大保暖功效。它不僅是目前所知最早的雙排釦外套，許多設計也被完整保留下來。

雙排釦正式隆重

不同於單排釦最初是以長外套形式現身，雙排釦外套一開始便是短版（至腰際）設計，那是為了方便水手們在甲板上活動，以及爬上船桅收帆。至於較沒那麼多體力活的海軍軍官，身上的雙排釦外套較長，另有「Bridge Jacket」之稱。這項聰明的保暖設計，後來也被應用在陸軍軍服之上，如設計給在戰壕指揮作戰軍官的風衣（風衣的英文「Trench」也有戰壕之意），也採雙排釦形式。

雙排釦西服如今給人一股更正式且隆重的姿態，這與上世紀80、90年代銀行家及商務菁英，還有《教父》系列電影裡的黑幫老大都穿雙排釦有關。事實上，雙排釦外套卸下軍裝色彩之後，最初也被廣泛用於戶外運動服之上，如也有保暖需求的狩獵。19世紀的英國鄉紳去打網球或做戶外活動時，也會穿上雙排釦外套，所以有一陣子它還被認為是難登大雅之堂的「休閒服」，後來溫莎公爵開始穿著雙排釦外套出席重要場合，才逐漸扭轉這種刻板印象。同樣出自英國皇室的查爾斯王儲，則是今日被公認非常會穿雙排釦西裝的男人。

(中國時報)