2018年03月25日 01:57 中國時報 周子傑 、 黃唯淯 報導

單衩西服。（格蘭西服提供）

內襯是令西裝英挺的原因，通常都由裁縫師以手工縫上，一套全襯西裝通常價格不斐。（Giorgio Armani提供）

今日西服袖口的釦子多直接縫在布料上，裝飾大於實質意義。不過從前西服都做活動釦眼，為了方便醫生為病人動手術之前捲上，以免袖口沾染鮮血。（Giorgio Armani提供）

絲瓜領多用於男士禮服或晚宴服。（Gieves & Hawkes提供）

領片上的釦眼，最早是用來將領片翻起後，扣上另一端的鈕釦以禦寒，如今則多用來插胸花及配件。（DAKS提供）

內襯：西裝布料與內裡之間，其實還有一層內襯，而根據內襯涵蓋面積多寡，還可分為全襯、半襯、貼襯及無襯等形式。內襯一般都用毛料製成，尤其是馬毛，目的是讓帶有韌性的內襯去形塑身形曲線，令穿著西裝的人看來更英挺、更具分量。 全襯、半襯主要差在下擺，貼襯是將帶有膠水的帆布直接黏在西裝布上，所以看起來會比較僵硬，不過卻很省時省錢，許多成衣西服都採取這種結構。將內襯以手工縫上布料需要時間，一套全襯的西裝通常因此價格不斐，不過義式剪裁西服經常採用的無襯結構，並非為了節省成本，而是意在讓剪裁精良的西服自然且柔軟地服貼上身，同時凸顯穿著者本就精壯魁武的身形。

領片：

領片可分為西裝領（Notch Lapel）、劍領（Peak Lapel）及絲瓜領（Shawl Lapel）。西裝領最常見，商務或休閒西服皆宜；劍領則相對更正式且具權威感，尤其配上雙排釦西裝，是標準的「Power Suit」；絲瓜領則多用於禮服或晚宴服，不過現在也有愈來愈多採用絲瓜領的「變奏版」休閒西服，多是出於設計考量，為了做而做罷了。

開叉：

早期的Justaucorps法式禮服是由軍裝演變而來，轉變成如燕尾服、晚禮服後還保有一點軍裝結構。早期的軍裝在後腰都有雙釦，讓王宮貴族在騎馬時能將下擺勾上去，這項設計後來成為現代西服後擺開衩的根據。目前西服的後擺共有開雙衩、單衩、燕尾服衩及無衩等形式。

雙衩源自英國海軍禮服的設計，主要是讓穿著者手插口袋時不致影響西裝結構，且很能修飾臀部厚實男人的線條。

單衩則是強調活動的便利性，一般給人比較現代且年輕的觀感；而燕尾服開衩則是混合禮服與西裝的特色，既保有禮服的美觀又有英式西裝的優雅。

扣眼：

西服上的釦眼，常常標誌男裝的美好細節。最引人注目的莫過於領片上的插花釦眼。這種釦眼多用來插胸花或配件，但早期是有實際作用。在軍服的演變歷史中，領片上的釦眼通常是為了將領片翻起，並扣上另一端的鈕釦以禦寒，所以領片在靠近脖子處會有一整片的毛氈，除了是要保持領片的服貼之外，翻領時也有防風作用。近代翻領片的實際用途愈來愈少，於是現在領片上的扣眼則是裝飾意義大於實用價值。

今日西服袖口的釦子多是直接縫在布料上，無論是3顆、4顆還是5顆釦子，都是裝飾大於實質意義。不過從前西服的袖口不僅都是活動釦眼，釦子也都能正常打開，其實是為了方便醫生為病人動手術之前捲上（從前還沒有手術衣這種東西），以免袖口沾染鮮血。

(中國時報)