高息商品 特別股躍居黑馬

2010年起，特別股各年度表現，平均報酬率近8％

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中國時報
報導鄧盛宇
圖片提供美聯社

隨著美國3月下旬升息反應，以及通膨持續回溫，預計聯準會今年有3至4碼的升息空間，將影響固定收益型資產表現，不過，同樣具高息收益的特別股，受惠於股票價格波動度較小、且有股利及利息的配息機會，成為資金追逐的高息商品之一。

法人機構指出，自金融海嘯之後，資金逐漸青睞配息商品的趨勢不減，根據歷史統計自2010年以來，特別股各年度的報酬率甚佳、平均報酬率7.9％的水準。法人機構表示，考量美公債殖利率攀升風險，估計今年特別股市場總報酬仍維持相對水準，趁此階段進場布局，可望成為穩定收息來源的關鍵。

減少稅金支付 有利投資

為了投資人的需求與布局良機，富蘭克林華美投信特別推出特別股收益基金，將以主動式操作的股票型基金，搭配布局非周期性產業、重視稅後收益、主動降低波動度及區分攻守型特別股等四大策略，鑄造收息商品的黑馬選擇。

專家表示，各國對特別股利息及股利的課稅規定不同，預扣稅款比率從15％～30％不等，將影響投資人最後實際獲利的股息收入。富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，投資策略上，若能將各國課稅制度納入特別股投資決策上，將可減少稅金支付，有助於提升收益，讓投資更有利。

防禦市場震盪 分散風險

余冠廷表示，觀察前次升息循環期間的特別股走勢，大致呈震盪走升格局，加上金融產業合計占全球特別股市場約7成，隨著升息循環下銀行業者利差可望擴大、有利金融業獲利成長，特別股相對具下檔支撐、推高走勢，但為了防禦市場震盪，布局時也須適度分散單一產業的風險，本基金預計採相對均勻配置，也將配置非循環性之電力、公用事業、不動產信託等，幫助分散風險的效果。

余冠廷指出，升息環境下，特別股較易震盪走升，然遇到修正時，特別股波動幅度亦相對可控，觀察特別股2010～2017年的各年度表現，最大報酬率的2012年可達18.6％，即使遇上波動年度的2011年報酬率僅下降為-1.2％，而平均報酬率為7.9％，凸顯特別股長期投資價值，建議投資人可留意切入買點，將特別股納入中長期投資組合配置。

(中國時報)

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