泰謝里丹尋寶 拚5000億遺產

2018年03月25日 01:57 中國時報 潘鈺楨 報導

泰謝里丹在虛擬國度裡體悟出人生真諦。（華納兄弟提供）

史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導、改編同名科幻小說的電影《一級玩家》，找來《X戰警：天啟》年輕版獨眼龍泰謝里丹（Tye Sheridan）飾演主角「韋德」。泰謝里丹鄰家男孩形象似乎與典型英雄樣貌有些差距，史匹柏說：「我在1980年代製作或執導過的電影都是以弱勢族群為英雄！」

史匹柏認為：「這個故事最迷人的面向之一，是這些角色原本只是以化身相見，等到他們實際見到彼此時會是什麼情形？當這群人終於在現實世界聚在一起時，他們會萌生耐人尋味的覺醒。」

泰謝里丹飾演的韋德是社會邊緣人，父母雙亡，他說：「電影傳達一個重要訊息：接受你的本質。這部電影所有主角都是不同種類的人，你是什麼膚色、性別、年紀或外表並不重要。」

引全球玩家競爭

《一級玩家》是史匹柏跟馬克勞倫斯（Mark Rylance）第3度合作，馬克不擔心變不出新把戲，這次飾演遊戲發明者「詹姆士哈勒代」，演出電腦天才的脆弱和羞怯感，令史匹柏相當滿意：「他塑造出的角色既討喜也接近我心目中的形象。」

電影背景設在2045年，世界混亂，人們只能從虛擬世界「綠洲」尋求慰藉。「綠洲」由鬼才詹姆士哈勒代（馬克勞倫斯飾）創建，他在死後的遺囑中宣布，要把5000億遺產留給第一個找到「程式彩蛋」的人。消息一公布立刻引發全球玩家激烈競爭。而一名少年韋德瓦茲（泰謝里丹飾），以黑馬之姿進入這場競爭中，他頓時在這個神祕、新奇又危險的幻想宇宙中，陷入一場生死攸關的尋寶遊戲。電影29日在台上映。

(中國時報)