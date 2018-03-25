蕭長正 在時間裡雕刻出空間

2018年03月25日 01:57 中國時報 報導林倞煌

蕭長正，《水流潺潺》。（蕭長正提供）

走進位於金山鄉間僻靜的工作室，造形就像城堡一般，隱身在山林之間，迎面而來的，除了撲鼻的原木香氣外，就是藝術家蕭長正的爽朗笑聲。

黝黑的皮膚加上銀白頭髮，與他充滿「自然原色」的作品一樣，令人印象深刻。數十年來創作時的艱辛，現實生活的無形壓力，似乎都已轉化為創作的動力與熱情，絲毫不以為苦。

被朱銘大師譽為「天生藝術家」的蕭長正自畢業後，經歷初出校園的徬徨期，掙扎於理想與現實的拉扯。「朝九晚五」的安穩工作，不是全身充滿藝術家熱情的蕭長正應該走的路。經過一番長考，割捨了既有的創作基礎，他決定負笈法國巴黎，到一個全然陌生的環境重新開始。不同的文化背景加上語言隔閡，似乎令他有四顧茫然的感覺。他說，因為一切人事物都是陌生的，感覺自己就是處在閉關之中。

幸好，出國之前在外雙溪的7年修行功力，幫助蕭長正面對未來的創作之路。《我的森林（一）》就是經過深沉的心靈反思後所產生的作品。從「自然」中擷取靈感與素材，採用原木創作，保留木材的原始面貌，「每棵樹都是虛實相間」，富有濃厚的東方哲學意涵，發表後立刻引起巴黎藝壇的矚目，獲得展出的機會。返台定居後，又陸續發表了《我的森林》系列二、系列三及《三角形的關係》等作品，將藝術家的創作意念完整呈現，旅法生涯讓他的眼界更開闊，眼光更高遠，也帶給他不同的人生轉折。

朱銘大師譽為天生藝術家

藝術家的才華不僅展現在雕刻上，1997年起蕭長正擔任大陸桂林「愚自樂園」開發計畫的藝術總監，建物的主體以「山」的意象融入了桂林山水之中，「建物本身就是藝術品」，隨著光影變化，日夜轉換呈現出不同風貌，真可說是名副其實的「藝術大樓」。蕭長正說桂林的山水啟發他的設計觀念，跟著自然的節奏韻律啟動或模仿、隱藏或偽裝……。

自此而後，重金禮聘設計規畫的邀約不斷，舉凡紀念館、飯店、美術館，迭獲好評。然而在蕭長正在台灣也有一處作品獲得海內外矚目，就是位於金山區的「筠園」，園區的整體規畫便是出自藝術家之手。有別於傳統墓園的設計手法，他以簡潔的線條，素雅的植栽來表現鄧麗君留在歌迷大眾的親和形象，不時響起的歌聲及鋼琴鍵盤的設計，讓歌迷回味鄧麗君的繞樑音韻。結合雕塑、景觀、人文關懷的設計令人讚嘆，更是歌迷們緬懷鄧麗君迷人風采的聖地。

近年來忙於建築設計之餘，蕭長正也不忘最愛的雕塑，《山系列》把藝術家對「山」的念想與情感發揮到極致的境界。

也許是經過了桂林山水的薰陶，山在藝術家眼中，不只是具有實際量體的「山」，而是一種包括森林、溪流及各種地景的綜合體，而他就在有限的素材尺寸上，發揮出雕塑者的無限巧思，在時間裡雕刻出空間，也在作品中展現山、水、日、月，甚至是四季變化。令人不由得感染到作者的心靈感受。他說，大自然本身就是一種美，藝術家除了「觀察」還要「想像」，同樣的故事有不同的表現手法，而藝術家創作的心法、成果與生活環境息息相關。

雕塑是蕭長正生命的全部

藝術家說「雕塑是我生命的全部，永不退休」、「那些被砍下的木頭是死的，我希望它們成為木雕後，是一個新生命的開始」，蕭長正的創作理念透過精湛技法及意志表達，讓觀者在身處的環境之中，反思人與自然的關係，探索人在自然界中的角色，在生命歷程中，慢下腳步學習沉澱，調整腳步，不要急於改變，在事事都講究快時效的現今社會，的確有如當頭棒喝。

藝術典藏圈

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(中國時報)