軍改案今拍板！士官、少將以下 月退俸不設天花板

2018年03月26日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

副總統陳建仁今將邀綠委拍板軍人年改案，民進黨傾向退休起支俸率自55％起跳，每增加1年加2趴的「55加2」版，士官和少將以下軍官的月退俸不設天花板，中將以上則在討論後定案，民進黨立院總召柯建銘表示，若一切順利，應可趕在7月1日和公教年改同時實施。

力拚7／1和公教年改同實施

由於年底將有地方首長和議員選舉，為清理年金改革戰場，避免年金議案不斷被拿來做文章，總統府國家年金改革委員會和民進黨團連日來密集研商軍人年改版本。

陳建仁今將第三度邀集民進黨立法院國防外交、司法及法制委員會及黨團年金小組委員，針對軍改案關鍵的起支俸率和天花板等問題做最後定案。

年改會上周與綠委討論時，就退役軍人退撫新制俸率的計算方式，決定在服役滿20年，起支俸率50％，中將階以下者，每增1年年資增加2.5％、上將增加2％的「50加2.5」版本；以及起支俸率55％，每增加1年年資增加2％、第31年起，每增加1年年資增加1％的「55加2」版本二擇一。

俸率計算傾向55加2版本

據了解，由於「55加2」版本較能照顧中低階軍人，民進黨立委多數傾向採取該版本，不過國防委員會召委王定宇不諱言，這次軍改的重點是要解決財務問題，須待年改會將數字精算出來，才能確定。

至於月退俸天花板部分，士官之前即有共識不設「天花板」，軍官部分，王定宇表示，軍人和公教人員不同，若服役滿一定年限升不上去，就會除役，因此少將以下都不會有天花板問題，目前討論重點在中將以上，以他個人而言，是希望對高階將領能有一定的尊重。

年改會認為仍應設天花板

年改會認為，為了對公教有交待，也讓社會了解政府改革決心，仍應設置天花板做為配套，高度訂在哪裡，將待今天討論後定案。

雖然外界認為，軍人年改如果要與公教同步在7月1日啟動，時間太趕，不過柯建銘表示，軍人年金改革涉及的子法比公教單純，無需經過考試院，預計今天定案後，只要修法順利，應該可以來得及在7月1日實施。

柯建銘強調，在野黨對軍人年改一定會有阻力，如果真趕不上7月，可以和公教實施時間脫勾處理，等明年元旦再實施，「一切要看修法順不順利。」

(中國時報)