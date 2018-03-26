1999年少康專案失事！2情報員明年獲陸方釋放

2018年03月26日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台報導 ／台報導

楊銘中未獲換俘，家書字裡行間難掩失落。（呂昭隆翻攝）

情治單位透露，我方被大陸拘押最久的情報員楊銘中與姚嘉珍，即將於明年刑滿出獄，兩人都是因代號「少康專案」在1999年失事，姚嘉珍的刑期剩不到1年，將先獲釋，楊銘中的刑期則還有1年，遺憾的是，楊母陳宜善女士等不到兒子回家團圓，已經過世。

在「少康專案」，中共解放軍少將劉連昆被我吸收，後遭中共破獲處死。軍情相關官員說，這麼大的案子，我方雖有努力，希望能夠換俘，但中共不換，所以楊、姚兩人，將坐牢到刑滿。

等不到換俘 楊母抱憾而終

楊銘中在獄中的家書曾指出，海峽兩岸是全球情報工作最危險之處；他一度期待能減刑提早出獄，但2015年底「習馬會」前，兩岸換俘只有朱恭訓與徐章國獲釋返台，楊銘中因此寫了封長信給前軍情局處長陳虎門，字裡行間難掩失落之情，認為自己參與的「少康案」，於1996年台海危機時對國家貢獻大，卻未能被優先換俘，難以心服；但他仍為自己打氣，「世上也沒有後悔的藥」，讀之令人鼻酸。

楊銘中母親陳宜善已過世，高齡86歲，生前曾寫多封陳情信，仍沒有盼到兒子歸來，抱憾而終。楊銘中失事被俘時剛結婚，陳宜善曾赴北京探望過兩次，依大陸規定人犯家屬每次探視半小時，後來陳宜善怕傷心，即未再赴陸探監，直到過世，母子二人僅見面一個小時。

聯絡劉連昆 姚一度判死刑

當初介紹楊銘中進軍情局的陳虎門，多年來一直和楊家保持聯絡，曾申請入監探視楊，但遭駁回。陳虎門說，楊銘中只是約聘人員，未受過情報訓練，大陸實在沒有必要把他關這麼久。

姚嘉珍也是在「少康案」中失事，她是軍情局派去與劉連昆聯絡的「交通」，將劉取得的機密情報帶回台灣。姚嘉珍失事被捕後，先被判死刑，後改判無期徒刑，再減刑為20年。

劉連昆是解放軍總後勤部少將，與部屬邵正忠被我吸收，在1996年台海危機前後，立下戰功，交付軍情局諸多極機密情報。軍情局也將劉連昆與邵正忠的牌位供放忠烈堂，事蹟也列入紀念冊。劉邵二人牌位，由於是新刻，是忠烈堂陳列的75位殉職情報員中，最新、最明亮的牌位。

(中國時報)