貿易戰延燒 戰機巡航曝光！美軍南海挑釁 陸秀肌肉反擊

2018年03月26日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰開打，美軍立即在大陸南海島礁附近展開「航行自由」任務，然而大陸軍方不甘示弱，不僅警告驅離美艦，還公布將在南海舉行軍演。空軍發言人申進科昨日更公布日前出動轟-6K、蘇-35等多型多架戰機飛赴南海的照片。他強調，中國空軍作為戰略性軍種，將堅定不移維護國家主權、保衛國家安全。此外，新浪軍事分析稱，在這次南海軍演中，遼寧艦航母與蘇-35將作為兩大新「殺手鐧」現身。

驅離美艦航行自由

美國點燃陸美貿易戰火後，美國海軍23日立刻在大陸南海島礁附近展開「航行自由」任務，大陸國防部當晚就公布消息，稱美艦被大陸海軍艦艇警告驅離。還公布近期將在南海舉行實戰演練，並特地強調「不針對任何特定國家和目標」。

日本防衛省23日也公佈消息稱，監測到中國空軍當天出動轟-6K、蘇-30及不明機型等多架戰機飛越宮古海峽。

實施聯合戰鬥引關注

大陸空軍新聞發言人申進科25日則大方「秀肌肉」表示，大陸空軍近日出動轟-6K、蘇-30等多型多架戰機飛越宮古海峽，前往西太平洋展開實戰軍事訓練；同時組織轟-6K、蘇-35等多型多架戰機飛赴南海，實施聯合戰鬥巡航。並附上多張編隊飛行照片，引起大陸網友關注。

申進科指出，戰巡南海的空軍戰機蘇-35具備制空作戰和對地、海面目標精確打擊能力。蘇-35戰機參與實戰化軍事訓練，有助於增強空軍遠端遠海作戰。

申進科強調，大陸空軍作為戰略性軍種，近年來活動範圍由陸地向遠海遠洋延伸。戰機體系能力越練越強，成為有效管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭的重要力量。「空軍牢記新時代使命任務，將堅定不移維護國家主權、保衛國家安全、保障和平發展。」

南海軍演將祭殺手鐧

此外，大陸新浪軍事報導稱，2016年7月的三大艦隊南海演習，出動了當時中國海軍最高水準的機艦裝備。而今年的南海大練兵，或將迎來兩款新的「殺手鐧」級別主戰裝備，其一可能就是遼寧艦航母，已經有消息稱，遼寧艦已抵達海南；其二就是大陸空軍在南海方向最新裝備的蘇-35。

(中國時報)