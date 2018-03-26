經部力爭 鋼鋁稅個別豁免

2018年03月26日 04:11 中國時報 呂雪彗 ／台北報導 ／台北報導

行政院政務委員鄧振中將於今天向賴揆報告赴美爭取鋼鋁豁免課重稅協商結果。鄧振中強調，近期將督促經濟部與鋼鐵業者協商豁免個別貨品課重稅有效措施，4月底前努力向美方優先爭取國家豁免絕不放棄。他也警告，鋼鋁商品只是第一步，未來可能擴及其他產品。

鄧振中昨清晨自美返國後表示，美方懷疑部分台灣業者自大陸進口中上游鋼材、加工製成產品再銷往美國，因此台灣這次無法獲得暫時豁免，而南韓獲暫時豁免，因正與美方洽談自由貿易協定。部分廠商做法，不該由全部業者承擔後果，應區分二者。

鄧振中說，會優先爭取國家豁免，也會以個別公司向美方申請個別商品豁免，採雙管齊下策略，如此個別品項就不是問題。

據透露，這次美國針對銷美鋼鋁課高關稅，是對大陸不公平傾銷採取貿易報復頭一遭，政府官員雖找了律師協助，了解個別貨品爭取豁免程序，但美國當地律師也不十分了解，個別產品爭取豁免仍有難度。

鄧說，美國政府推動關稅措施目的，是為了打擊中國大陸產品生產過剩，用直接或間接方法將產品傾銷美國。相關人士說，美方質疑台商是中國大陸透過間接管道將鋼品輸美的「幫凶」之一，如何防堵此一管道，是我遊說美方豁免的關鍵。

美國對大陸頻祭高額反傾銷稅後，大陸近三年直接銷美鋼品明顯滑落，但透過赴第三國投資，進口大陸鋼材加工再銷美，或出售中上游鋼材給第三國、加工再銷美等間接管道堵不住，因此美國大動作對全球輸美鋼品課25％重稅，要求各國與美國合作。

鄧振中指出，與鋼鐵業溝通重點在如何說明自中國大陸進口鋼鋁用途，提出確切證明，是僅在台灣使用，沒有拿來當材料、加工後再銷美；或有拿來當材料、加工後銷美，占比多少，有無替代方案，例如從大陸以外管道進口鋼材，或由國內提高產能因應。

鄧振中說，我目前對大陸下游鋼品有300多項列禁止進口，美商務部統計發現，台灣有業者仍自大陸進口中上游鋼品，加工再銷美，若我方不能在短期內提出有效防堵之道，袪除美方疑慮，4月底前爭取永久性豁免會有壓力。

(中國時報)