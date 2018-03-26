《台旅法》推手 訪台將晤蔡

《台灣旅行法》重要推手之一、美國眾議院外交事務委員會主席羅伊斯（左）卸任前再度訪台。圖為2017年9月1日蔡英文總統頒授羅伊斯「特種大綬景星勳章」。（總統府提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

《台灣旅行法》重要推手之一、美國眾議院外交事務委員會主席羅伊斯（Ed Royce）卸任前再度訪台，這是他第6度率團訪台，明（27）日將赴立院接受「國會外交榮譽獎章」，也會與蔡英文總統會面。

羅伊斯此行主要搭乘華航從「加州安大略機場」出發到桃園國際機場的首航班機，正是華航積極爭取「美國境外預先通關」的地點。民進黨立委羅致政表示，安大略機場是南加州國內機場，並非國際機場，華航直飛，代表台美關係越來越緊密。

羅伊斯昨日抵達，明日將接受由立法院長蘇嘉全頒贈的「國會外交榮譽獎章」，也會與外交及國防委員會藍綠立委進行座談。據悉，羅伊斯也會與蔡英文短暫見面，總統府會安排頒贈授勳儀式。

羅伊斯擔任眾議院外委會主席期間積極推動《台旅法》，被視為友台派的國會議員。羅致政指出，羅伊斯是過去幾年在美國國會最力挺台灣的一位重要人物，不論在法案的推動及友善對台的政策上，他都是扮演領頭羊的角色。

羅致政說，蔡英文總統過境美國時，羅伊斯都會親自去迎接，而他訪問台灣的次數也很多，在台灣有很多友人，今年美國國會期中選舉，他不再連任，此行是卸任前再度展現對台灣的支持。未來他卸任後，依然在美國政界仍有影響力。

國民黨立委林麗蟬則表示，將利用這次羅伊斯訪問立院的行程，針對《台旅法》通過後，台灣、美國、大陸的三邊關係與羅伊斯交換意見。

(中國時報)

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