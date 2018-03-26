兩強爭霸 不利攜手反恐

2018年03月26日 04:11 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

美國明確將大陸定位為戰略競爭對手，並對大陸開啟貿易戰，引起世界關注。陸美關係全國委員會會長歐倫斯24日在一場論壇上指出，若中美真要朝這條路走下去，將會陷入老二挑戰老大必有一戰的修昔底德陷阱，這對雙方都是毀滅性的，恐怖主義、氣候變遷、經濟危機這些更值得共同應對的課題，將無法攜手解決。

中國發展高層論壇24日傍晚舉行「21世紀大國政治」專場深度對話，邀集了多位陸美重量級專家與會討論。對於陸美兩強爭霸，美中關係全國委員會會長歐倫斯(Stephen A. Orlins)特別引用毛澤東的話指出，在困難的時候也要看到成績，看到光明，提高勇氣，他強調陸美不該是戰略對手，若陷修昔底德陷阱，對雙方都是毀滅性的，不但恐怖主義、氣候變遷、經濟危機這些重要課題可能無法攜手解決，也會無法集中精力關注脫貧、教育、基礎設施等重要的社會項目。

解放軍退役少將、國防大學教授朱成虎指出，意識形態和價值觀，已非陸美關係決定性因素，最重要的還是力量平衡，從目前趨勢來看，雙極世界是有可能出現的，也應該成為大陸政策的一部分，當前最重要的是，如何管理好與美國的關係，並重新定義兩國關係性質。

哈佛大學教授格雷厄姆‧艾利森(Graham Allison)指出，當今國際政治中最有可能在歷史上留下印記的，就是中共總書記習近平，他提到去年習在達沃斯論壇關於經濟全球化的經典發言，以及大陸正探索新型大國關係。對於陸美對抗，他強調「不是因為什麼歷史的鐵律（指修昔底德陷阱），而是因為我們現在犯的錯誤，使得兩個社會沒有做該做的事」。

(中國時報)