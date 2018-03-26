韓正批 貿易保護沒出路

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中國時報
／北京報導

大陸副總理韓正昨在「中國發展高層論壇2018」年會開幕上表示，「開放則興、封閉則衰」，搞貿易保護主義沒有出路，貿易戰更損人不利己，而大陸開放大門只會越來越大。此外，大陸商務部長鍾山會見美國前財長鮑爾森則稱，大陸不怕貿易戰，也不會在別國揮舞「大棒」壓力下被動開放。

韓正昨日在「中國發展高層論壇2018」年會開幕式做主旨演講，這也是韓正就任副總理後，首度在國際論壇上亮相；旺旺集團副董事長胡志強也受邀出席開幕式。韓正演講時重申大陸改革開放立場，並暗批美國發動貿易戰。

韓正指出，世界各國需平等協商，促進貿易和投資自由化、便利化，推動經濟全球化。

韓正強調，解決經濟全球化過程中的問題，逆勢而動、重搞貿易保護主義是沒有出路的，搞單邊主義和打貿易戰損人不利己，只會引發更大的衝突和負面影響。

韓正還稱，今後大陸將以「一帶一路」倡議為重點，採取更大的開放姿態；「中國開放的大門會越開越大。」

此外，胡志強在會後受訪時指出，其實目前各界最關切的還是陸美貿易戰的議題；有機會會將陸美貿易戰對台灣的影響，告知大陸若干領導；而且未來大陸跟台灣的互動只會增加不會減少。

值得一提的是，鍾山昨日應約會見美國鮑爾森基金會主席鮑爾森，並就陸美經貿關係和大陸對外開放闡明立場。首先，經貿關係是陸美關係的壓艙石和推進器，兩國在經貿合作對全世界都有利。

鍾山還稱，大陸的開放是自主開放，不會在別國揮舞「大棒」壓力下被動開放；合作是陸美兩國唯一正確選擇，大陸不願意打貿易戰，貿易戰沒有贏家，但大陸也不怕貿易戰。

(中國時報)

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