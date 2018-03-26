為軍改槓副總統 陳正棋丟官

2018年03月26日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

陳正棋為了軍人年改案多次與高層「針鋒相對」，在年前突遭撤換，國防部許多官員為他抱不平。（本報資料照片）

主管軍改與募兵規畫的國防部前資源規劃司長陳正棋，據了解，因多次在年改會議上，與副總統兼國家年金改革委員會召集人陳建仁「針鋒相對」，引起執政高層不滿，在1月31日，一通電話通知他「明天不用再幹這個位置了。」

陳正棋在春節前突遭撤換，國防部許多官員抱不平，認為撤換手法太粗魯。

照顧自己人 有什麼不對

陳正棋因職責所在，就軍人年改提出多種版本，陳建仁則在年改會議上，直言陳正棋的版本對退伍軍人太好，陳正棋不假顏色當場回嗆：「我是軍人轉文職，又在國防部工作，照顧退伍軍人有什麼不對？」陳正棋與陳建仁兩人多次在年改會議上「針鋒相對」，氣氛鬧得不太好。

另據透露，陳正棋與綠委關係也不佳，在與綠委溝通時，被批自身立場太重，未顧慮到執政黨的立場，更被懷疑在退輔會榮民榮眷基金會改選董事跑票，成為綠委眼中釘。

陳正棋2月1日遭撤換，遭調任國防部國家賠償事件處理會主任委員的閒差，據傳時任國防部副部長蒲澤春第一時間還不願簽陳的人事調令，後來迫於上層壓力才簽字，許多國防部官員都看不下去，認為陳正棋任內募兵績效良好，卻因為觸怒執政高層而遭粗魯手法撤換。

採納意見否 視長官雅量

陳正棋是在2014年3月17日接任資源規劃司長，當時國軍因為洪仲丘案形象、士氣大受打擊，募兵出現雪崩式下跌，不過在陳的努力挽救下，國軍志願役人力前年達14萬4691人，編現比為77％，去年提升至14萬6785人，編現比為78.1％；另年度留營人數計有1萬6187人，留營率為76.9％，均超出原訂目標（70％）。

國民黨立委呂玉玲15日在立法院外交國防委員會詢問國防部長嚴德發撤換陳正棋的原因？嚴德發簡單表示，軍改草案已完成，並在11月14日公告，陳正棋完成階段性任務，並沒有作錯什麼。

退俸非搶來的 不該剝奪

對於突遭撤換，陳正棋表示，他在年改會上提出過很多意見，盡心盡力與長官溝通，至於要不要採納，那就是長官的雅量。他並低調表示，與副總統陳建仁間並沒有外界所傳的「頂撞」或「吵架」這麼嚴重。

陳正棋也說，國家給的退俸並不是退伍軍人去搶來的，而他所提出的版本並不是沒來由偏袒，主要是很多年長的退伍軍人若再被拿掉18％，生活可能出問題，為了退伍軍人的安定，也為了國家的安定，才建議不要讓退伍軍人感受到太強烈的剝奪感。

(中國時報)