軍改拚7／1上路 綠委：太趕

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中國時報
／台北報導

副總統兼國家年金改革委員會召集人陳建仁今天將再邀集民進黨立委討論軍人年金改革，力拚火速在本周四（29日）送行政院院會通過，搶在7月1日與公教年金改革同步實施。不過綠委卻認為時間太趕，軍人年金改革實施日期不仿與公教脫鉤，沒有必要非得在7月1日上路。

軍人年改樓地板3萬8990幾乎拍板，俸率部分，目前還剩「50+2.5」以及「55+2」兩案待抉擇，但是多數綠委傾向「55+2」，意即服役滿20年，起支俸率55％，每增加一年年資增加2％、軍將官第31年起每增加一年年資增加1％，上限35年。若無意外「55+2」版本將過關。

民進黨團幹事長何欣純表示，軍人年改案最快行政院本周四院會通過，再盡快送到立法院，「不然會來不及。」

然而，民進黨立委羅致政說，即使周四行政院會通過，但是立法院內有國民黨團阻撓，立法院外有八百壯士包圍，軍人年金改革要跟公教年金改革一樣在7月1日同步上路，恐怕會有難度。

羅致政表示，公教年金改革在7月1日實施已是法令明定，藍委雖建議透過修法，讓已通過的警消公教年金暫緩實施，但這只會增添更多紛擾，造成天下大亂。

羅致政指出，軍人年改還沒法定實施日期，更何況與公教兩者內容待遇完全不同，沒有同步上路的必要，即便脫鉤也無仿。

民進黨立委黃偉哲說，公教年金改革去年年中通過，但因為需要作業時間，才定在今年的7月1日實施。至於軍人年金改革，現在都還沒定案，順利的話三讀可能也是今年年中，「同樣的道理，軍改正式實施是不是也需要時間進行前置作業？」

(中國時報)

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