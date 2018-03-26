無懼壓力 嚴德發邱國正捍衛同袍權益

國防部長嚴德發。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導
退輔會主委邱國正。（本報資料照片）

春節到任後的國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正，首要面對的就是軍人年金改革，儘管部分民進黨立委對軍改案頗有意見，但兩人有高度配合默契，且站在軍人立場講話，邱國正明言反對設定天花板，嚴德發則視軍改為「國安危機」，籲大家謹慎應對。

嚴德發與邱國正才剛上任，就碰到前陸軍上校繆德生在2月27日墜樓事件，這是退役軍人上街頭陳抗第一次發生不幸，嚴邱兩人隨即到醫院探視。繆德生在22日告別式時，嚴與邱都親往拜祭，國防部還頒忠旌狀，表揚繆德生軍旅生涯對國軍的貢獻。

嚴德發曾在立院公開強調，不管是現役、退役軍人的權益與福利，政府一定會盡最大的力量維護，也會表達對軍人的善意，顯示嚴德發體認到軍改方案。軍人的現役或退役都是無法切割的。

邱國正上任後，即不斷與退役軍人團體接觸，還與新上任的國防副部長沈一鳴上將聯袂拜會退伍軍人組織；至於部分民進黨立委認為，軍改方案有獨厚退將疑慮，邱國正日前接受《中國時報》訪問時，也明確表達他不贊成月退俸設天花板，並引述美國前總統林肯的話，「不能以殲滅富有的人代表我們幫助貧窮」。

邱國正並說，已想出一個不增加國庫經費，又能照顧中低階退伍軍人的方案，他是否已對年改委員會提出，年改會是否接受？外界尚無法知悉。

嚴德發與邱國正兩人都是陸軍出身，先後都當過陸軍司令與參謀總長，陸軍是軍中勢力最大的軍種，而退役軍人組織團體亦多由陸軍主導，蔡英文總統的「以陸制陸」策略是否見效，即將分曉。

(中國時報)

軍改拚7／1上路 綠委：太趕 「若知退俸減少…」 將官悔從軍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。