無懼壓力 嚴德發邱國正捍衛同袍權益

2018年03月26日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

退輔會主委邱國正。（本報資料照片）

春節到任後的國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正，首要面對的就是軍人年金改革，儘管部分民進黨立委對軍改案頗有意見，但兩人有高度配合默契，且站在軍人立場講話，邱國正明言反對設定天花板，嚴德發則視軍改為「國安危機」，籲大家謹慎應對。

嚴德發與邱國正才剛上任，就碰到前陸軍上校繆德生在2月27日墜樓事件，這是退役軍人上街頭陳抗第一次發生不幸，嚴邱兩人隨即到醫院探視。繆德生在22日告別式時，嚴與邱都親往拜祭，國防部還頒忠旌狀，表揚繆德生軍旅生涯對國軍的貢獻。

嚴德發曾在立院公開強調，不管是現役、退役軍人的權益與福利，政府一定會盡最大的力量維護，也會表達對軍人的善意，顯示嚴德發體認到軍改方案。軍人的現役或退役都是無法切割的。

邱國正上任後，即不斷與退役軍人團體接觸，還與新上任的國防副部長沈一鳴上將聯袂拜會退伍軍人組織；至於部分民進黨立委認為，軍改方案有獨厚退將疑慮，邱國正日前接受《中國時報》訪問時，也明確表達他不贊成月退俸設天花板，並引述美國前總統林肯的話，「不能以殲滅富有的人代表我們幫助貧窮」。

邱國正並說，已想出一個不增加國庫經費，又能照顧中低階退伍軍人的方案，他是否已對年改委員會提出，年改會是否接受？外界尚無法知悉。

嚴德發與邱國正兩人都是陸軍出身，先後都當過陸軍司令與參謀總長，陸軍是軍中勢力最大的軍種，而退役軍人組織團體亦多由陸軍主導，蔡英文總統的「以陸制陸」策略是否見效，即將分曉。

(中國時報)