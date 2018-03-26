「若知退俸減少…」 將官悔從軍

2018年03月26日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

前國安局長蔡得勝日前曾表示，他要是知道退休俸會減少，當年就不會做軍人，而是選擇從商。事實上，蔡得勝的感受，也是很多退役將領的共同心聲。

八百壯士副總指揮吳斯懷昨天表示，有關軍人退休俸，他們是「多一分不要，少一分不行」，在立法院通過軍人年金改革方案前，他們會採取各種作為，盡最大努力溝通，如果民進黨最後強硬通過，他們一定會有抗議作為，如果有人指責造成社會動盪、街頭陳抗，都應由民進黨負責。

吳斯懷說，八百壯士在街頭已近4百天，有超過1百多個團體納入，已經算是非常有代表性，但軍人年改議題，民進黨只透過媒體放話，從沒和退役軍人溝通。

吳斯懷說，繆德生上校在2月27日於立法院墜樓，那是件多麼大的事。他們提出3點訴求，包括要求政府應遵守承諾，軍人年改法案應與退伍軍人代表溝通協調後再審議、年改會是否合法要提釋憲，以及公教警消年改暫緩上路。但是以上3訴求皆未獲民進黨回應。吳斯懷說，有些較激進的退役軍人團體，已經快按捺不住，他們快指揮不了，還有人一直罵他，說他太溫和，現在只是暫時配合八百壯士行動；如果民進黨仗著立院多數強硬通過年改案，像如影隨形的陳抗活動，可能會控制不住。

吳斯懷說，民進黨認為已經對退役軍人很好了，年金也比公教拿得多，還要怎樣？他不爭辯這件事，現只需要問：軍人招募的情形如何，這樣對待退役軍人，對軍心會沒有影響？而且，退役軍人有33％以上，根本拿不到終身俸，他們上街頭抗爭，是為尊嚴。

(中國時報)