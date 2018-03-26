新聞透視－募兵缺乏誘因 國防安全堪慮

2018年03月26日 04:10 中國時報 崔慈悌

政府聲稱軍人年改是參考美軍制度，希望能夠保障軍人退休待遇，但事實上，財務實乃最主要考量。然而，政府一方面要推動全募兵制，召募人才 ，一方面卻又大砍軍人退休待遇，政策自相矛盾，讓軍方很難「吞下去」。

台灣預計今年起逐步落實全募兵制，各項制度也希望能仿效全球實施志願役募兵制最成功的美國，就連軍人退休制度，年改會召集人陳建仁也說將參考美國制度。

美國募兵主要透過高薪資、津貼、以及優厚的福利和退休待遇，加上完善的退伍軍人轉介工作制度，利用各種誘人的條件來吸引年輕人從軍，反觀台灣，可笑的是幾乎沒有一項符合上述條件，卻硬要說是仿美製。

依美軍退撫制度，服役20年後即可領終身俸，滿40年退休所得和現役軍人薪水相同，沒有「天花板」，更重要的是，美國政府鼓勵企業錄用退伍軍人，尤其是公部門優先進用，還可兼領月退俸。

反觀政府口口聲聲要推動募兵制，但相關配套始終付之闕如，「既要馬兒好，又要馬兒不吃草」，台灣的軍人退伍後，出路困難，如今竟連退休俸都要被砍，試想政府還有什麼能吸引人民從軍的誘因？簡直在自己玩自己！

這波軍人年改遭到強烈反彈的主要癥結點，在於基層不滿樓地板，將官不滿天花板。根據現行版本，未來月退俸以軍官最低階的「少尉一級」本俸加上加給訂出最低樓地板，目前為3萬8990元，超過部分將依新制重新起算後砍掉退俸，已退伍的中低階軍官無法再補年資，多數被砍。

至於高階將官，儘管可以領到較多月退俸，也面臨「天花板」上限威脅，也就是說，無論高階低階也無論能力優劣，經過這次軍改，所領退休俸都得被砍，無人倖免。

這樣的退休俸設計，包括未來可能隨時要上戰場的現役軍人也躲不過，因為，蔡政府的兩岸政策讓兩岸關係趨於緊張，軍人要付出的可能是生命代價，但面對未來的退伍生活，可能連適度都難以保障，怎不令人心寒。

政府要推動年金改革，是因為退撫基金面臨破產壓力，但軍人與公教人員要背負的責任不同，政府實施募兵，目的是要採取精兵制，只有祭出優渥的待遇和良好的退撫制度，才能吸引優秀人才從軍。

遺憾的是，政府反其道而行，這波軍人年改真正主事者不是國防部也不是退輔會，而是以財務為主要考量的年改會，以及政治考量的立委，可是，我們要犧牲掉的，可能是台灣的國防安全，真是好沉重的代價。

(中國時報)