陳美伶明確指示 善款助業者

2018年03月26日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

花蓮賑災善款用途引發爭議，監督委員會召集人張善政昨受訪時說，陳美伶確實曾說過，「當時維冠大樓倒塌時，周遭店家超過1個月沒辦法做生意，就以業者之前的營業額，來用善款補助」，並請花蓮參考。（本報資料照片）

花蓮賑災善款用途引發爭議，國發會主委陳美伶上周表示，從未同意善款紓困石材、觀光業者，一切都由花蓮震災捐款委員會決定。但花蓮地震善款監督委員會召集人張善政昨受訪時說，陳美伶確實曾說過，「當時維冠大樓倒塌時，周遭店家超過1個月沒辦法做生意，就以業者之前的營業額，來用善款補助」，並請花蓮參考。

稅未退可用善款補足

因不滿20億善款中有8億要補助業者，「館長」陳之漢日前怒嗆要退還100萬元，甚至連486團購執行長陳延昶也要求退還捐款。花蓮縣長傅崐萁日前則親上火線回應，指善款中這筆8億元是用於利息補助，目前仍是「暫列款」，已向中央政府提出申請，若中央未補助，才會動支這筆款項。

不過張善政昨說，根據「0206花蓮震災救助及重建專案小組第4次會議紀錄」中的兩段記錄，一是業者詢問繳交的稅能否退回，賦稅署當時說不行，後來國發會主委陳美伶就表示可以用善款補足。

張善政引述會議紀錄內容，後來政院東部辦公室執行長許傳盛就問，間接受到災害影響的業者，如計程車、遊覽車等，是否可提出牌照稅減免或是補助油料。

台南補助店家可參考

此外陳美伶當時說，要請賦稅署評估可行性，如果沒有空間則由交通部納入紓困計畫。根據會議資料，陳美伶補充，「當時維冠大樓倒塌時，周遭店家超過一個月沒辦法做生意，就以業者之前的營業額，來用善款補助」。

張善政說，他看會議記錄得知，陳美伶有提及善款可做此補助，雖然陳沒有明確地說善款可補助石材業者，但她有請花蓮縣參考台南當初如何運用善款的指示。

張善政說，台南沒有石材業，陳美伶當然不會說善款補助石材或觀光業，但用善款補助維冠大樓周遭業者，「不是也是補助企業嗎？」

記者詢問張善政，是否認為陳美伶事後的說法有意撇清在台南曾用善款？張說，他不敢去推測陳美伶的說法，因為本周五行政院就會開會討論決定是否通過花蓮縣府的經費申請，到時再看他們怎麼決定。

政院周五討論補助案

張善政補充，每個縣市都有其比重較高的產業，不能說台南市如何，花蓮縣就一定要怎麼樣，但善款補助企業一事，陳美伶確實曾在會議上說過。

記者詢問他，是否覺得這陣子變成眾矢之的有些委屈？張善政說，當初接任召集人時，確實不知道會遇到企業紓困的爭議，但也知道絕非簡單的差事；他前陣子看到慈濟證嚴上人說，「甘願做，歡喜受」，不管現在遇到什麼批評，也只能歡喜受跟承擔。

(中國時報)