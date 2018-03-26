愛心不間斷 廣州台商捐3000萬賑災

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中國時報
／花蓮報導

花蓮大地震後愛心不斷湧入，大陸廣州市台資企業協會副會長連捷興發起募款，短短2天就累積3373萬元善款，連捷興昨代表捐贈給花蓮縣政府做為賑災之用，讓花蓮重建之路不孤單，縣長傅崐萁回贈感謝狀表達謝意。

身為花蓮子弟的連捷興表示，協會發起捐款活動後，不僅台商捐款踴躍，更有許多大陸人士伸出援手，短短2天累積730萬元人民幣，折合約新台幣3373萬元，盼協助花蓮重建，此次回花蓮特別前來表達心意，也為辛苦的縣府團隊加油打氣。

對於台商寒冬送暖，傅崐萁回贈感謝狀，表達對台商給予花蓮災民大力支持的由衷謝意，讓花蓮未來重建之路不孤單，也為縣府團隊注入一劑強心針，縣府將帶著各界愛心持續努力，相信花蓮能很快站起來，他也邀請協會成員有機會來花蓮走走看看。

另外，台積電董事長夫人張淑芬率領的2天1夜觀光專列首發團，700名員工昨在花蓮自由行，以北、中區景點為主，共分5條路線，包括太平洋賞鯨、海洋公園、馬太鞍溼地、林田山林業文化園區及兆豐農場，讓災後沉寂許久的各景點再現人潮。

「好多年沒這麼熱鬧！」周邊商家笑呵呵說，這2年陸客衰減後，花蓮已很久沒有滿排遊覽車的熱鬧景象，在大地震後更加慘澹，感謝各界以行動力挺花蓮。

除了台積電後續還有8梯次觀光專列將造訪花蓮外，4月起至6月台塑企業與裕隆集團也將接力辦理10梯次活動，約有1萬名員工和眷屬到花蓮旅遊，活絡當地觀光產業。

(中國時報)

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