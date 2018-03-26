藍委批派任違法 行政院將修作業要點！老綠男踩紅線 空降公股行庫

2018年03月26日 04:10 中國時報 周毓翔 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

民進黨執政之後，安排公營事業換血，屢被質疑「近親繁殖」、「吃相難看」。國民黨立院黨團首席副書記長曾銘宗指出，好幾位公股行庫董事長的派任，已違反財政部相關作業要點，聘請高齡「老綠男」空降當董事長，有礙國家人才發展以及金融創新，淪為綠營酬庸籌碼。

曾銘宗指出，根據《財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點》，對於其董、監事之限制條件明文要求「派任年齡不得超過65歲；無論任期是否屆滿，於年滿68歲時應即行更換。」

不過近期新聘董事長中，不少人踩著65歲的紅線。例如66歲的證交所董事長許璋瑤、69歲兆豐金董事長張兆順、65歲合庫銀行資產管理公司董事長蔡見興，及高齡78歲台杉董事長吳榮義。

曾銘宗表示，除了高齡派任之外，許多人既不是該公司資深員工，甚至還不是金融專業出身。他點名蔡見興本來是高雄市議會議長，這種派任方式明顯是為了酬庸才安排的，完全沒有專業考量。

對這種「老綠男傘兵部隊」的現象，曾銘宗憂心，這些人空降來當董事長，等於阻礙了在公司努力耕耘的人才，卡住了整個組織的新陳代謝，青壯派難出頭，對年輕員工來說也是一個打擊。

但是公股銀行主管私下表示，只要創造好的績效，年齡應不是問題，像擔任兆豐金董事長的張兆順，有逾30年會計師執業經驗，對財報數字、風險控管十分敏銳，在兆豐深陷洗錢風暴時，找他救火，確實有助穩定局面。

「我走實務派路線、接受新職絕非酬庸！」蔡見興辯稱，他在逢甲與東海學的就是地政與經濟，也有地政士執照，30多年前、投入政壇之前，從事的工作就是代書、建築開發，並是高雄較早一輩處理法拍、不良資產事務專業人士。他強調，進入合庫銀行資產管理公司是來做事的。

據了解，行政院已決定修改《行政院所屬國營事業機構負責人經理人董監事遴聘要點》，以突破年齡門檻。經濟部亦配合修訂《經濟部派任直接投資事業董監事及經理人管理要點》，財政部與交通部則尚就專業相關事項進行研究，不過，在政院遴聘要點已過下，相關人事案已依規定專案報准。

(中國時報)