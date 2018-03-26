蔡總統主動向無名英雄鞠躬致敬

2018年03月26日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統在3月8日婦女節當天，第一次前往軍情局視導，並主持戴雨農紀念館落成。軍情局官員表示，紀念館2樓的忠烈堂，是軍情局「聖地」，供奉為國犧牲的情報人員靈位，蔡總統走到靈位前，司儀尚未開口，她主動向無名英雄鞠躬致敬，令人感動。

這位軍情官員表示，蔡總統視導軍情局，對情報員當年蒐集敵後大陸地區的各式票券，相當感興趣，還問軍情局長劉德良「這些都是真的嗎？」大陸在毛澤東時代，無論是食衣住行都要票券。

軍情局忠烈堂供奉殉國先烈牌位有75位，並收錄4903位先烈事蹟於革命先烈紀念冊，其中包括在國內外殉職人員。軍情局情報人員不管出發或完成任務返局歸詢，都會到此地上香致意，除了祈求先烈保佑外，也堅定「不成功便成仁」的信念。

軍情局吸收解放軍層級最高的劉連昆少將，是軍情局的鎮山之寶，劉在1999年8月15日遭槍決，軍情局於2002年即將劉連昆入祠忠烈堂，其牌位擺放於第一排。

根據軍情局所撰，首次曝光的劉連昆事蹟，劉是1933年1月20日生，黑龍江省齊齊哈爾人，於1992年底部署；於1995年1月退役，1999年7月13日失事，月8月15日即遭處決。由於1992年底部署，換言之，劉連昆替我工作的時間，比外界所知要早，而他被逮捕後，才1個月即遭槍決。

軍情局撰寫劉連昆的事蹟中指出，他情蒐中共中央軍委、四大總部機密文，反映中共內部重大動態等，獲通用獎章乙座，軍種獎章兩座。

戴雨農紀念堂的大廳左側壁面，以「我們是寫歷史的那張白紙」，表達情報人員對專業的堅持。情報工作有條鐵律，就是把祕密帶進棺材裡。活著的時候，做過什麼事，不能說，也不留文字，充分彰顯「無名英雄」的真意。

歷任總統上任後，都會擇時到軍情局忠烈堂向無名英雄上香致敬。

(中國時報)