深澳電廠戕害健康 地方議員群起質疑！亂神黃國昌放水 大汐止居民遭殃

2018年03月26日 04:10 中國時報 林縉明 ／新北報導 ／新北報導

深澳電廠案引爆地方不滿，國民黨立委日前在立院強力杯葛，要求重新審查，迫使行政院長賴清德（右二）無法上台進行施政報告。（本報資料照片）

深澳電廠通過環評引起大汐止居民恐慌，地方議員質疑，選區立委亂神黃國昌僅要求環保署重新環評，卻沒表達地方擔憂及反對，擺明就是對深澳電廠放水；時代力量發言人李兆立回應，黃國昌質詢時要求納入PM2.5重新環評，捍衛居民健康立場明確。

藍營市議員白珮茹指出，汐止位於深澳電廠下風處，冬天東北季風一到，這些廢氣全部會往汐止、南港甚至內湖飄，嚴重影響居民健康。

神隱失蹤 百姓恐慌

她以基隆協和電廠為例，汐止農民就因電廠汙染，導致農作物變黑，萬一又來個深澳電廠，大汐止居民生活在雙重恐懼中，亂神黃國昌身為區域立委，應與民眾站在一起，而不是神隱不出來。

白珮茹指出，台中立委都知道要求電廠燃煤減量，反觀我們的立委還在睡覺，完全不知事情嚴重性，亂神黃國昌曾參與街頭運動，應該很清楚地方民眾心聲，不要換了位置換了腦袋，應該率領民眾走上街頭抗爭。

藍營市議員廖正良批評，黃歷經罷免案，氣勢受挫，最後雖保住立委職位，對地方事務卻變得更漠不關心，連在立法院問政，更讓人好奇到底為地方爭取了多少權益，民眾早已當作地方無立委存在，不敢對黃有期望。

街頭悍將 換個模樣

不過，綠營議員態度曖昧，周雅玲未直接表態支持或反對，她認為，深澳電廠既然有疑慮，應該要有具體數據，再來研議怎麼處理；沈發惠則透過幕僚表示不回應。

汐止區長徐開宇表示，不少民眾擔心深澳電廠距離太近，產生空汙及安全疑慮，新北市府已明確表態拒絕興建，希望立委也能出面幫忙，捍衛汐止人健康。

對此，李兆立表示，因應當時環評距離現在超過10年，且當時未納入PM2.5、霾害等標準，亂神黃國昌提出除應釐清環評法規、提出科學證據到分析計畫內容等意見，並要求重新環評，確保民眾生命安全，環保署也採納重做環評建議，全案仍有轉圜空間。

(中國時報)