閃過罷免 選區服務被酸沾醬油

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中國時報

號稱民意急先鋒的黃國昌，當選後卻對地方事鮮少聞問，罷免案後更幾乎神隱，就連攸關居民生命安全的深澳電廠，黃卻只在立院質詢時輕描淡寫要求「依法行政」；相較黃為了勞基法修法，率眾到總統府前絕食抗議，兩相對照，新北市民怎能不生氣！

黃國昌在當選立委後，重心全放在立法院，選區服務跟「沾醬油」一樣來去匆匆，安定力量聯盟去年發起罷免投票，共獲得4萬8693票，雖未過門檻，但黃已臉上無光，不難看出地方積怨已深。

罷免案過後，黃似乎萌生退意，經營選區幾乎神隱。檢視黃國昌臉書，截至今年3月，黃僅現身台鐵汐科站會勘、青山國中小、野柳神明淨港等活動，其他都是國會質詢，明顯與地方脫節。

地方盛傳，大綠、小綠的爭議再度浮上檯面，上屆禮讓黃國昌參選立委的市議員沈發惠，這次直接棄選並交棒助理，雖未直接挑明，但擺明就是瞄準黃國昌而來。

再者，黃國昌屢屢與綠營唱反調，雙方關係降到冰點，黃國昌助理曾為爭取地方建設，不去找綠營議員請託經費，反而向藍營議員求助，足證冰凍三尺非一日之寒。

深澳電廠爭議攸關選區居民健康，黃國昌卻一改過去高調抗議，選擇沉默低調，似乎想藉此與綠營修補關係，未來保留合作空間，不免讓人有「利益交換」的想像。

黃國昌面對深澳電廠重大爭議不應神隱，應該拿出當年太陽花的強悍作風，率眾包圍行政院、抗爭到底，否則，當選前後「說一套、做一套」，黃跟自己所批評的「政客」又有何不同？

(中國時報)

深澳電廠戕害健康 地方議員群起… 新聞透視－獨裁作風起內訌 時力…

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