新聞透視－獨裁作風起內訌 時力同床異夢

2018年03月26日 04:10 中國時報 郭建伸

時代力量向來擅於打議題空戰，但黨主席黃國昌爭議不斷，且因獨裁式作風，導致內訌頻傳，時力遭諷為「國運昌隆黨」，黃國昌的強勢領導，已埋下時力泡沫化的隱憂。

黃國昌是時力的靈魂人物，但也是時力遭非議的主因。時力在年初審查《勞基法》時，就傳出黃國昌堅持走激進路線，與林昶佐、洪慈庸兩人鬧不合，3人在多場記者會都沒同台，黨內開始有力量運作林昶佐出面取代黃國昌擔任主席，但因能量不足暫時停歇。

「大小綠」不合已經檯面化，尤有甚者，林昶佐日前在廣播專訪時證實，民進黨確實曾邀他入黨。林昶佐現擔任時力台北市黨部主委，依時力內規是選舉過後幹部會總辭，林昶佐一旦卸任幹部，跳槽並非不可能，屆時這個小黨恐將分崩離析。

黃國昌去年底的罷免投票案雖未過關，但有資深綠委就坦言，到現在對黃國昌打招呼，黃仍是「愛理不理」，連禮貌都做不到還要怎麼合作？但時力為壯大其政治版圖，在今年初推出21位議員參選人，企圖在年底9合1選戰搶攻席位，陣容雖然看似年輕又光鮮亮麗，但基層實力是否能與現任議員匹敵，仍有待考驗。

不過，時力的問題在於選票取向仍沒有明顯定位，且選民與民進黨有部分重疊，若完全與民進黨作對，在民進黨的鐵票區，議員得票率很可能「得不償失」；除了面對民進黨「鯨吞蠶食」，時力也沒辦法整合其餘小黨，情勢並不樂觀。屆時能選上幾席，就看黃國昌的造化。

(中國時報)