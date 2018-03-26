新聞透視－獨裁作風起內訌 時力同床異夢

友善列印
中國時報

時代力量向來擅於打議題空戰，但黨主席黃國昌爭議不斷，且因獨裁式作風，導致內訌頻傳，時力遭諷為「國運昌隆黨」，黃國昌的強勢領導，已埋下時力泡沫化的隱憂。

黃國昌是時力的靈魂人物，但也是時力遭非議的主因。時力在年初審查《勞基法》時，就傳出黃國昌堅持走激進路線，與林昶佐、洪慈庸兩人鬧不合，3人在多場記者會都沒同台，黨內開始有力量運作林昶佐出面取代黃國昌擔任主席，但因能量不足暫時停歇。

「大小綠」不合已經檯面化，尤有甚者，林昶佐日前在廣播專訪時證實，民進黨確實曾邀他入黨。林昶佐現擔任時力台北市黨部主委，依時力內規是選舉過後幹部會總辭，林昶佐一旦卸任幹部，跳槽並非不可能，屆時這個小黨恐將分崩離析。

黃國昌去年底的罷免投票案雖未過關，但有資深綠委就坦言，到現在對黃國昌打招呼，黃仍是「愛理不理」，連禮貌都做不到還要怎麼合作？但時力為壯大其政治版圖，在今年初推出21位議員參選人，企圖在年底9合1選戰搶攻席位，陣容雖然看似年輕又光鮮亮麗，但基層實力是否能與現任議員匹敵，仍有待考驗。

不過，時力的問題在於選票取向仍沒有明顯定位，且選民與民進黨有部分重疊，若完全與民進黨作對，在民進黨的鐵票區，議員得票率很可能「得不償失」；除了面對民進黨「鯨吞蠶食」，時力也沒辦法整合其餘小黨，情勢並不樂觀。屆時能選上幾席，就看黃國昌的造化。

(中國時報)

閃過罷免 選區服務被酸沾醬油 蔡正元諷黃國昌 別只出一張嘴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。