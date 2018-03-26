蔡正元諷黃國昌 別只出一張嘴

2018年03月26日 04:10 中國時報 周慧如 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

深澳電廠擴建案環評過關，國民黨前政策會執行長蔡正元點名環保署副署長詹順貴、時力立委黃國昌、綠委蔡適應等3位，要人民記得這3位。蔡正元說，台灣北部的吸霾比賽即將開始，人民要記得黃國昌等3位。

蔡正元在3月22日於其臉書貼文，「詹順貴在當官前高喊淘汰燃煤電廠，當官後支持蓋深澳燃煤電廠；黃國昌是汐止貢寮的立委，在他的選區蓋燃煤電廠，他也沒有意見；蔡適應是基隆選出立委，燃煤電廠就在基隆旁邊，他也沒有意見。」

不過，黃國昌確曾出席立法院衛環委員會，質疑並要求重新辦理環評。

但是蔡正元說，相較黃國昌以往問政的強悍作風，動輒可以率眾上街陳抗，深澳電廠對北台灣影響如此之大，早該「冰的」（翻桌），豈只是重作環評？

蔡正元並說，如果黃國昌在意環境與民眾健康，就應像前國民黨立委謝國樑一般，不惜與同黨立委李慶華在委員會裡互槓。

在2008年和2009年間，台電為更新深澳電廠，計畫在瑞芳鎮興建蕃子澳卸煤碼頭，基隆選出的謝國樑和瑞芳選出的李慶華數度為了這座碼頭應否興建對立嚴重、不惜撕破臉。

謝國樑認為興建碼頭會破壞海洋生態，影響國立海洋科技博物館景觀，因此力主刪除預算，李慶華主張興建，兩人立場相左，謝國樑批評李慶華為了瑞芳利益，不顧萬里、金山、汐止空氣品質，兩人在經濟委員會常有激烈口角，謝還對李提出誹謗告訴。

蔡正元說，如果黃國昌關心選區民眾，就該要有謝國樑這樣的氣魄和膽識攔下這個案子，而不是只出一張嘴！

(中國時報)