蔡正元諷黃國昌 別只出一張嘴

友善列印
中國時報
／台北報導

深澳電廠擴建案環評過關，國民黨前政策會執行長蔡正元點名環保署副署長詹順貴、時力立委黃國昌、綠委蔡適應等3位，要人民記得這3位。蔡正元說，台灣北部的吸霾比賽即將開始，人民要記得黃國昌等3位。

蔡正元在3月22日於其臉書貼文，「詹順貴在當官前高喊淘汰燃煤電廠，當官後支持蓋深澳燃煤電廠；黃國昌是汐止貢寮的立委，在他的選區蓋燃煤電廠，他也沒有意見；蔡適應是基隆選出立委，燃煤電廠就在基隆旁邊，他也沒有意見。」

不過，黃國昌確曾出席立法院衛環委員會，質疑並要求重新辦理環評。

但是蔡正元說，相較黃國昌以往問政的強悍作風，動輒可以率眾上街陳抗，深澳電廠對北台灣影響如此之大，早該「冰的」（翻桌），豈只是重作環評？

蔡正元並說，如果黃國昌在意環境與民眾健康，就應像前國民黨立委謝國樑一般，不惜與同黨立委李慶華在委員會裡互槓。

在2008年和2009年間，台電為更新深澳電廠，計畫在瑞芳鎮興建蕃子澳卸煤碼頭，基隆選出的謝國樑和瑞芳選出的李慶華數度為了這座碼頭應否興建對立嚴重、不惜撕破臉。

謝國樑認為興建碼頭會破壞海洋生態，影響國立海洋科技博物館景觀，因此力主刪除預算，李慶華主張興建，兩人立場相左，謝國樑批評李慶華為了瑞芳利益，不顧萬里、金山、汐止空氣品質，兩人在經濟委員會常有激烈口角，謝還對李提出誹謗告訴。

蔡正元說，如果黃國昌關心選區民眾，就該要有謝國樑這樣的氣魄和膽識攔下這個案子，而不是只出一張嘴！

(中國時報)

新聞透視－獨裁作風起內訌 時力… 漠視民怨沸騰 黃只顧「裝溫文」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。