漠視民怨沸騰 黃只顧「裝溫文」

安定力量聯盟主席孫繼正痛批黃國昌為了布局選舉，裝出一副溫文的樣子。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

北北基宜不分藍綠，以實際行動反對深澳燃煤電廠案，但平日好勇鬥狠的轄區立委黃國昌卻輕輕帶過，安定力量聯盟主席孫繼正抨擊，黃國昌為了布局選舉，把過去堅持的理想都拋一邊，裝出一副溫文的樣子實在噁心。

首當其衝的宜蘭，國民黨提名的縣長參選人林姿妙發起反對深澳電廠萬人連署活動，民進黨提名宜蘭縣長參選人、立委陳歐珀也站出來向中央疾呼，疑慮多不能接受。

台北市環保局副局長盧世昌強調，燃煤電廠將營運30年至40年，嚴重危害我們這一代與下一代的健康，北市環保局是堅決反對，要求中央重做環評、尋找替代方案；新北市更是重炮抨擊中央罔顧人命，不會核發生煤使用許可，也不會核發固定汙染源設置許可、操作許可。此外，基隆市有參選人衝進市府，要求市長林右昌表態。

不過，黃國昌有別過去聲稱追求正義、改革，這次僅透過質詢、臉書發文表達立場，力道明顯減弱，孫繼正痛批，黃為布局選舉，擔心再有大動作反對會得罪綠營，不敢站出來發聲，根本是把過去堅持的理想拋到一邊，裝出一副溫文的樣子，有夠噁心。

「這不大像過去的黃國昌！」無黨籍宜蘭縣長參選人林信華建議，黃國昌應該在立法院內重新檢討蔡英文政府2025年的整體電力結構，大幅調降火力發電占比；林信華說，發電應優先選擇發展再生能源，如果做不到也要用天然氣，絕對不是燃煤，黃國昌要全力反對深澳電廠才對。

九份在地里長表示，雖然有看到黃國昌在國會提出質詢，但沒有感受到強烈的反對力道，至今也沒和居民串聯起來，「反正也沒有期待黃國昌會幫忙發聲。」

(中國時報)

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