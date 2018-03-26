違規不記點 駕駛人罰不怕

2018年03月26日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

各國交通違規記點制度

台灣實施交通違規記點制度20多年，但規則寬鬆、執行成效不彰，警察每年舉發逾千萬件違規，僅有不到1成會被記點，用路人沒有記取教訓，制度淪為虛設，交通部道安會統計，我國每10萬人每年車禍死亡數字，都是先進國家的2至3倍。

車禍死亡 先進國家3倍

警方每年舉發超過千萬件違規，其中8成是透過拍照、攝影機的「逕行舉發」案件，警察事後將罰單寄給車主，在沒有辦法證明當時誰是駕駛的情況下，自然無法記點；另外2成的攔停舉發案件，只有不到一半需要被記點，也就是全年有超過9成的違規不會被記點，被吊銷駕照的案件寥寥可數，只剩下象徵意義。

交通部也發覺問題，日前邀集六都交通局開會，各方代表皆認同落實記點有助於減少違規及肇事，但囿於人力與經費，只能從建置記點查詢系統優先推動。

陸駕照銷分制 可供借鏡

《道路交通管理處罰條例》規定，駕駛人違規將依情節輕重分別記點1至3點，6個月內記點達6點者，吊扣駕照1個月；1年內吊扣駕照2次，則吊銷其駕照。

曾任警政署交通組長、現任台北市中正區新營里里長何國榮表示，在記點制度上，日本是非常成功的案例，每10萬人每年車禍死亡僅3.3人；中國大陸這幾年也嚴格實施記點制度，違規停車記3點、超速記3點、闖紅燈記6點，1年記滿12點吊銷駕照。

大陸為防止事後產生人頭頂替的問題，實施「駕照銷分」制度，每輛車只能歸責3本駕照，每本駕照只能接受3輛車歸責為限，並可接受網路登錄歸責對象。當一台車被拍到違規，會被歸責的駕駛最多3人；同樣地，每本駕照最多只能登錄在3台車上。

連結保險 直接吊銷駕照

警大交通系教授蔡中志指出，拍照逕行舉發的行政程序太麻煩，既然難以辨認駕駛，不如記「車子」的點數，且與保險費率連結，當某部車子常常違規，保費就提高，甚至吊扣牌照，政府不管車是誰開的，車主要自己負責。駕駛跟車都要記點，雙管齊下，才能給駕駛人與車主警惕。

蔡中志也建議，重大違規的記點不該只有3點，應該比照酒駕，直接吊扣甚至吊銷駕照，使其不能開車或工作，記點的主要目的是讓駕駛人有警惕，不是交600元就沒事。

(中國時報)