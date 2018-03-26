高中自然科 擬刪25％知識型內容

2018年03月26日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部課審大會昨審查12年國教自然領域課綱，認定「探究與實作」非常重要，並將在4月15日課審大會中，討論是否要刪除普通高中自然領域1/4學習內容，以達成素養導向教學。不過有老師擔心，自然科學習內容大減，學生進到大學理工科系有辦法應付嗎？

課審委員蕭竹均發現，研修小組研擬的自然領域課綱草案，在普高「科目和學分時間」額外生出部定必修「探究與實作」共4學分，並定死物理、化學、生物和地科等4科的學分數，已違反總綱。

教育部國教署長邱乾國表示，昨天課審大會認定自然科學習應該要落實「探究與實作」課程，但課綱敘寫方式不夠清晰，為避免誤解，大會決議請國教院召集自然科領綱各研修小組進行修正，以排除質疑。

此外，高中分組提案，因應自然科時數下降，加上探究與實作課程的實施，因此建議自然科知識型內容應該刪減1/4，才有時間落實素養導向教學。至於要刪減哪些內容，則由領綱小組依專業考量處理。

邱乾國表示，刪減普高自然領域學習內容，是高中小組的共同意見，但昨天課審大會並未觸及，要到4月15日的會議才會討論到。如果確定要刪減學習內容，則自然領域課綱中「學習重點」部分也要跟著調整。

對於課審大會研擬刪除普通高中自然領域1/4學習內容，台北市和平高中物理老師郭鴻典說，現在高中生學習的物理課程已不太完整，如果再刪1/4，學生以後將只能學到皮毛，他們進到大學讀理工科系，教授講什麼，可能都聽不懂。

郭鴻典建議，高中應該將所有關於物理的課程都開出來，不管是必修或選修都好，讓有興趣的學生可以學到完整的知識。

泰山高中物理老師黃文龍表示，12年國教應該照顧不同程度的考生，一般高中生學習自然領域的課程有必要比以前少，但也要讓學術性向的學生可以學得更多。教育主管機關應提供資源，學校及老師則要給學生更大的彈性學習空間，才能讓他們適性學習。

(中國時報)