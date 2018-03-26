華航天天直飛加州安大略

華航台北－美國加州安大略航線，昨日正式營運，成為亞洲第一家直航安大略的定期航班。（華航提供）

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中國時報
／台北報導

中華航空增加赴美新航點，市場期待已久的台北－美國加州安大略（Ontario）航線，昨日正式營運，華航以波音777-300ER提供每周7班、天天直飛，成為亞洲第一家直航安大略的定期航班。華航表示，開航時值淡季3至4月，訂位率平均卻達7成，對新航線營運有信心。

華航昨於桃園機場舉行首航儀式，董事長何煖軒表示，華航團隊在積極視察及審慎評估後，終於開花結果，開闢台北－安大略航線，有助於開發洛杉磯東部華人往返台灣、中國大陸、港澳的全新客源，加上既有的台北－洛杉磯航線，華航著眼大洛杉磯往返東南亞市場，增加洛杉磯都會區往返亞洲的選擇，強化台美交流，亦增加與亞洲市場的連結。

安大略機場擁有絕佳地理位置，鄰近華人集中區，又能吸引大洛杉磯東部旅客；當地也為美西電商樞紐，安大略都會區(Ontario metropolitan area）與河濱（Riverside）、聖貝納迪諾（San Bernadino）等3地共稱內陸帝國（Inland Empire），周邊有貨運集散倉儲區，空運市場潛力無限，可望為華航帶來貨運市場新興貨源，達成客貨雙贏。

華航指出，3月25日起將開航美國加州安大略每日直飛航班，以波音777-300ER執飛。桃園－加州安大略航線去程CI-24於下午4時10分自桃園起飛，當地時間下午1時20分抵達；回程CI-23於下午3時45分自安大略起飛，晚間8時55分抵達桃園。

該航線也是華航繼1971年開航洛杉磯後，第2條自台灣直飛美國加州大洛杉磯地區的航線，對於居住大洛杉磯地區東部旅客，能大幅節省交通及通關、提領行李等時間。

華航此次布局，預期能優化航線收益，而洛杉磯機場與安大略機場，也將成為華航於大洛杉磯地區營運的雙核心，創造雙機場經濟效應，擴大服務範圍與便利性。

(中國時報)

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