康橋師生 課外教學穿梭古今

康橋國際學校曾獲全國教學創意特優獎的課程─「奔FUN古今大稻埕」，是校方培養學生核心素養能力的經典課程之一，深受學生喜愛。（陳俊雄翻攝）

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中國時報
／新北報導

即將上路的108年課綱強調素養導向的全新課程精神，不僅要讓孩子學到知識，更希望將學習主導權還給學生，讓多元活化教學繪出美麗的課堂風景。康橋國際學校曾獲全國教學創意特優獎的課程─「奔FUN古今大稻埕」，是校方培養學生核心素養能力的經典課程之一，深受學生喜愛。

將近150位康橋8年級學生24日走入大稻埕，以小隊方式探究當地宗教、生活、人物與歷史，透過類似「Running Man」的闖關遊戲，結合行動載具、GPS、衛星地圖、Google雲端應用，除了知識點闖關外，還安排唱閩南語歌曲給遊客欣賞、與外國人介紹大稻埕景點等祕密關卡以獲得額外加分，由於內容豐富，學生欲罷不能，頻頻要求老師增加闖關時間。

8年級學生許睦駿滿頭大汗地說，這個活動真的很好玩，不僅學到很多課本以外的知識，還要動腦思考戰術布局、留意團隊間的協調溝通。歷史科老師劉得鈺也開心分享今年在跨科共同備課下，為「奔FUN古今大稻埕」所製作出的大稻埕老照片繪畫與導覽影片。

為了讓同學在這場結合歷史、童軍、科技與美術等課程的校外教學得到真正的學習，老師從寒輔就開始前導課程，燃起學生的探索熱情，把課堂所學知識帶入實地踏查。

為延續課程氛圍，童軍團副團長趙晟彣說，上午闖關活動後，下午拍攝大稻埕25大主題導覽影片，每個小隊各負責不同主題，從撰寫腳本、旁白、攝影到剪輯，都由同學一手包辦，並將在學期末結合AR技術一同展示在校園走廊。

康橋透過多元創新的教學活動，期望讓學生保有對學習的好奇心與探索力，同時運用科技來創造真實情境，提供跨領域、生活化的統整學習，更注重同儕間的溝通與團隊合作，讓同學培養帶著走的能力，成為未來所需的關鍵人才。

(中國時報)

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