管中閔臉書抒懷 期待風波平靜

2018年03月26日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台大校長當選人管中閔案雖風波不斷，但24日台大校務會議將所有「卡管」提案都擱置，之後就等教育部聘任了。管中閔昨心情顯得輕鬆，他在臉書分享作家張大春的「致中閔書」，並表示期待風波平靜後，再度和友人飲酒唱和。

台大主祕林達德表示，校方正整理校務會議資料，今天就會送教育部。教育部次長林騰蛟則說，收到台大送來的資料後，就會對管中閔人事案作適法性處理。

台大校長遴選委員會1月5日選出管中閔為新校長後，爆發一連串「卡管」事件，在24日的台大校務會議中，所有「卡管」提案全部被擱置，預期教育部很快就會聘任他為台大校長。

管中閔昨在個人臉書分享作家張大春的「致中閔書」，他表示：「信中言最近之事，雖僅數語，但已嚴於斧鉞；更感謝老友信中最後一句的鼓勵之意。期待風波平靜後，能與大春和其他諸友再度飲酒唱和。」

「致中閔書」全文如下：

中閔足下：蘇子由上樞密韓太尉書有云：文者氣之所形，然文不可以學而能；氣可以養而致。此言洽於君而得於我矣。

君不學文，而能以文會我；素養豪氣，而能率氣抗暴。致萬姓于趙高、秦檜之墀前，一睹權姦懦主之迹，猶引刀而成一快，豈讓豫、專、聶、荊諸輩哉？

近月暴人阻任事極微、亦至大。其微者，在去就所擇，不過一殘其聲譽、毀其榮蹟之上庠；序教泯滅，學術漫漶，烏可從頭收拾？而君亦無從收拾也！

其大者，則在教育部袞袞群公，上秉執政之狡情，下迎奴民之竊喜，以君一人之出處，為彼一黨之利害。此佞人禍國之大端，而士君子與眾公民習焉不察、安之若素者矣！

昔韓文公有爭臣之論，以儆陽城大夫；蘇子由不赴商州以刺王安石之隱慝。蓋不識書，豈其得知今之行險僥倖之人，非絕天地而獨立者，亦趙高、秦檜之流亞而已。君之文、君之氣，視彀所及而發之，懸彼汙軀於青穹，君固已就此亂世之任矣！

(中國時報)