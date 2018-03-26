旺世界》陳虎門叢林打游擊 體無完膚

2018年03月26日 04:10 中國時報 謝錦芳 執筆： 呂昭隆 攝影： 陳怡誠 策畫：執筆：攝影：

陳虎門（前排右）在中尉期間前往滇緬從事情報工作。（陳虎門提供）

陳虎門回憶滇緬游擊生活，連睡覺時都槍不離身。（陳虎門提供）

喬家才將軍之女喬秀原（左）致贈「忠義」二字掛軸予忠義同志會長陳虎門。（本報資料照片）

陳虎門（右二）在滇緬操作摩斯電碼。（陳虎門提供）

陳虎門 小檔案

前軍情局少將陳虎門因江南案而知名，並曾入獄。陳虎門是以化名「陳奕樵」晉升少將，「樵字輩」在情報員中輩分相當高。現年78歲的陳虎門，擔任退休情報員組成的忠義會會長。外界知道陳虎門，都與江南案有關，事實上，他的情報生涯多采多姿，曾赴滇緬打過游擊，也曾前後3次駐外，以下是他接受《中國時報》專訪談情報生涯的重點摘要。

今天姓白 明天姓萬

問：怎麼和情報工作產生淵源？

答：我父親北大畢業，也讀過保定軍校，後被吸收做諜報工作抗日，從小父親就常對我說，從明天起，有人問就說是姓白，一定要記得；過一段時間，住到另一個地方，父親又叮嚀，從明天起，要說是姓萬。所以我從小耳濡目染，對情報工作有概念。

問：又怎麼加入情報局？

答：我體能很好，高中是全國高中生的拳擊冠軍，後念高雄水產學校，畢業後，先在做立委的親屬公司工作，後去跑遠洋漁船，是最辛苦的拖船，跑了一年半，船長說我當船員是大材小用，問我要不要考情報局，原來，這個遠洋船長就是情報員，觀察我很久後，決定向局裡推薦我，我就祕密去考試，然後就錄取了。

前進基地 走了38天

問：年輕時的情報工作，最值得回憶的是？

答：去滇緬打了3年游擊，吃盡苦頭。我是情報局第2批派去滇緬的，一共有30人，代號叫「定南二號」。我只是中尉，當時不知去幾年，也不知去哪，更不知道什麼時候回來，前一批5個人，有3個人死在那。

問：是怎麼去滇緬的？

答：我記得很清楚，民國57年元月4日，先叫我們到北投，把身上所有和台灣有關的東西都拿走，發一套內衣褲，再到松山機場，坐C-47運輸機，機身沒有任何標誌，而且怕油不夠，還把前面座位拆掉一半，加了副油箱。等於是坐在油桶上。

飛到泰國上空，塔台指示降落廊曼機場，此時，飛機做個降落的假動作，隨即轉個彎，飛到寮國永珍北汕機場，當時早已有人拿著火把在下面接應，然後機上幾十個人就像下水餃一樣「噗通、噗通」跳下機，飛機不落地就飛回泰國降落。

隨後走了38天，所有交通工具都用上了，有火車、船、騾子等，走到沒路，用開山刀砍路，最終到了基地。我只有8個字形容，「面目全非、體無完膚」。

吸收人員 就地訓練

問：打游擊的生活怎過的？

答：在叢林間打游擊戰，每人背袋米，常換不到糧食，有時喝的稀飯都可以數得出米粒，吃芭蕉心；那裡的雞很小，巴掌大，有一天，下一顆蛋，大家提議煎個荷包蛋，再切成8份，一人吃一小口。有些人更是有什麼吃什麼，連豹子肉也吃。每天晚上睡覺槍不離身。

問：情報局派人在滇緬的意義何在？你都做什麼？

答：我是做情報的。在金三角是原始森林裡面，不毛之地，但也是我對大陸最重要的陸地突擊基地，是除了台灣本島外，最大的據點。左腳在大陸、右腳在緬甸。最早取名叫「符堅部隊」，但符堅在淝水之戰戰敗，不吉利，所以改名為「光武部隊」，最盛時，有4個工作大隊，情報局陸續派了2、300人到那，除了蒐集情報，並吸收當地原住民，訓練打游擊，緬共、緬甸正規軍以及穿便服的中共都打過，也犧牲了很多人。

情蒐能力 老美佩服

問：在那蠻荒之地，搜集得到中共情報？

答：當然可以。大家工作是一腔熱血，而且很多重要文件，也是從滇緬管道取得，最有名的一個絕對機密文件，就是所謂的四號文件，即林彪事件，是我們從滇緬拿的。美國中情局還不相信，把機密文件的紙張剪一角，送到美國本土化驗，確定是大陸公家機關的用紙，才真的相信林彪死了這則情報。

我們在雲南吸收了一些人，再靠交通把情報傳到邊境，很多大陸第一手的文件書報，都是這樣拿到的。

(中國時報)