旺世界》談未來…設法營救失事人員

2018年03月26日 04:10 中國時報 呂昭隆 ） （執筆：

陳虎門從事情報工作超過40年，他說，以前大陸經濟不好，台灣民主富強，有號召力，情報工作較好做；現在大陸的經濟好，台灣又去中國化，情報工作要怎麼做？已不容易吸收對岸的人，情報工作非常不好做。

陳虎門說，政治人物喊台獨，但他們會去作戰？主張台獨的人真願意上戰場？如果他們不去，又叫誰上戰場？

陳虎門擔心現在沒有人想做情報工作，軍情局招人，雖然待遇不錯，但年輕人意願不高，招進來的，做沒多久，又走了，搞到基層幹部不夠，只好往三軍部隊要人。他說，他們那個時代做情報，滿心報國，像派駐滇緬，連什麼時候回來、能不能活著回來都不知道，而且待遇又低，但沒有人計較，反而都以能派到那裡為榮。

陳虎門說，過去這些年，軍情局長換了11人，顯示政府根本不重視情報工作。他認為，情報工作是長期永久性的，大陸工作只是階段性的，不管有沒有敵人，都要一直做。

此外，陳虎門還呼籲政府要重視營救失事人員，他說，軍情局對失事情報員與家屬的照顧，並不是沒有做，但做得還不夠；軍情局長如走馬燈般異動，加上與失事同志沒有「情感」背景，連認識都不認識，在多一事不如少一事的情況下，設法要求中共釋放我失事情報員這個議題，從未被認真看待。

陳虎門說，他曾因江南案而失去人身自由，因此知道自由的可貴，過去他在軍情局任職時，也派了不少情報員去大陸情蒐，對失事人員有道義責任，唯「人微言輕」，雖然有心想做，卻是廉頗老矣。

(中國時報)