旺世界》採訪側記－情報世家 三代都是同行

2018年03月26日 04:10 中國時報 呂昭隆

陳虎門一家三代，從父親到自己的兒子，都是情報員，是典型的情報世家。他父親開的天廚餐廳，直到今天，員工仍是以情治單位退休人員或眷屬為主，也是情治單位經常出入之地。由於陳虎門在情報界的輩分高，又曾3度派駐泰國，駐泰期間，連中共國安單位都要去拜碼頭。

由於陳虎門的情報工作實務經驗豐富，這些年來，只要和情報有關的新聞，媒體常找陳虎門評論，而他也常憑經驗，一語道破個中玄機。

例如，國軍階層最高的共諜羅賢哲少將，駐泰期間常去陳虎門處走動，他認為羅賢哲是無法升官才走險；北韓最高領導人金正恩的同父異母長兄金正男，在馬來西亞機場遭暗算，陳虎門說兩位女殺手是外行人，留下敗筆，但任務卻是成功的。

陳虎門是軍情局唯一策畫執行過暗殺計畫的人，即數十年前的「江南案」，軍情局找竹聯幫殺手赴美，刺殺寫蔣經國傳的江南。陳虎門說，江南案的殺手也是外包，最後行動雖成功，但也留下許多敗筆，與金正男案神似。

事實上，陳虎門多年來一直關心兩岸換俘的事，特別是，他在軍情局擔任少將主任時推薦的一名交通楊銘中，他是目前為止，我方情報員被關最久的。楊銘中新婚未幾日便失事，陳虎門一直與其家人保持聯絡，對楊銘中，心頭也有著一份虧欠。

楊銘中是擔任前中共解放軍將領劉連昆第二任的「交通」，劉連昆是我吸收的解放軍將領。陳虎門一直認為中共對楊銘中太嚴厲，楊只是約聘人員，未受過情報訓練，大陸實在沒有必要把他關這麼久。

大陸抓到我諜報人員，多半是判刑後才公布，有時也會選擇不公布，儘管台灣「籌碼」不多，但還是有交換的條件，特別是朱恭訓與許昌國換俘獲釋後。陳虎門一直盼著兩岸無論透過正式或非正式管道，應協商釋放情報員，以示善意。

(中國時報)