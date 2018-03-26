油價大漲6角 98無鉛 衝破30元

2018年03月26日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中東情勢不穩波及油價，中油今日起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.6元，創下今年最大漲幅。95無鉛汽油衝破28元、98無鉛汽油衝破30元大關，以汽車加滿油箱約50公升，每次得多花30元油錢，可謂相當「有感」。

中東不穩 市場緊張

中油解釋，這是因為沙烏地阿拉伯和伊朗兩國關係緊張，市場擔心美國可能出手制裁伊朗原油出口，將使市場供應量減少，呈現大漲走勢，7D3B周均價扣除新台幣對美元升值，國內油價依公式計算漲幅為3.38％。

調整後的最新油價，92無鉛汽油每公升為26.6元、95無鉛汽油每公升突破28元，來到28.1元、98無鉛汽油每公升突破30元，來到30.1元、超級柴油每公升24.4元。

面對本周油價大漲，中油強調，油價本就有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」，國內所需油源幾乎全從國外進口，來之不易，還是得請民眾節約用油。

台塑方面，同樣是今日起漲價，調整金額與中油一樣都是0.6元。這一調，讓95＋無鉛汽油每公升售價從27.4元一躍到28元，今年以來，95油價從來沒有低於27元。

聯名卡推現金回饋

如果想要省點錢，不妨多利用銀行的加油優惠，其中自助加油最高每公升可降2.2元，人工加油每公升最多可降1.8元，不少銀行則另推加碼，提供現金回饋活動，不無小補。

以中油聯名卡為例，除了本身紅利點數外，還可同時累積中油會員點數，單次加油滿50元，汽油每1元累積1點會員點數，每5000點可折抵25元加油金，或每100點折抵1元中油複合商店消費金額，算是一舉兩得。

台新銀行提供ETC聯名卡、太陽卡當月新增消費達3萬元，加油最高回饋1.2％。另外若到中油直營站、台亞、鯨世界、台糖加油站刷台新卡，單月刷3筆800元或累積消費達3000元，則回饋刷卡金50元，每月限量2萬名。

(中國時報)