陸美貿易戰波及 台股今有壓

2018年03月26日 04:10 中國時報 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

美股4大指數在美國總統川普升級貿易戰爭後，連2個交易日重挫，大戰箭在弦上，外資圈一致認為，根據美股大跌態勢，台股今（26）日開盤恐再下挫，並擬妥3套後續可能劇本，做好資金挪移或重新布局準備。

外資券商主管不諱言，現在要斷言中美貿易戰後續發展非常困難，唯一確定的是：「消息面接手主導資本市場動向。」全球股市隨中美雙方不斷互拋回應暴漲暴跌，將成為近期常態，研究團隊正全面備戰，不敢鬆懈。

道瓊、那斯達克、S&P 500、費城半導體指數過去2個交易日分別下挫4.56～5.97％。外資圈說，這是一場沒有贏家的戰爭，不只陸股重跌，日、韓、台股也受驚，像是瑞穗證券雖看好日股，但也預估，貿易戰風險帶來的波動可能導致日經指數短暫跌破2萬點。

摩根士丹利經濟學家邢自強指出，目前已發生的情況是，川普對大陸祭出的懲罰性關稅項目總值600億美元，可能導致大陸出口年增率下滑0.7個百分點、經濟成長率縮減0.1個百分點。

然後續還有3種演變可能情況，更需要密切留意。1.雙方在部分項目上採關稅互惠，但在大陸對美國貿易順差最大的產業上，美國仍會調高關稅，求取雙方關稅平衡。如遇到此狀況，國際資金將會先採觀望態度，操作以短打為主。

2.美國根據301條款，全面對大陸進口產品課徵20％關稅。邢自強估計，這會讓大陸出口年增率、經濟成長率雙雙大減5.6與1個百分點。外資交易室人員說，萬一發生此情況，客戶預計全面砍出停損，屆時不論權值股、績優股、投機股，恐同步遭遇嚴重賣壓。

3.中美雙方做出更多協議，按部就班減緩美國對大陸貿易逆差。元大投顧亞太區研究部主管陳豊丰認為，川普自從競選總統開始，就打出「美國優先」口號，足可解釋他上任迄今的多數作為，本次與大陸槓上，其本意是要雙方獲得更多協商空間，以解決美國貿易逆差問題。

此情形發生的機會仍最高，長期影響性須視時間進程而定，然短期象徵貿易戰警報解除的訊號一旦出現，資金必定大舉歸隊，預料全球股市展開報復性強彈。

(中國時報)