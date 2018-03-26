亞泥月內提安全改善方案

2018年03月26日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

亞泥新城山礦權展延引發爭議，政府、部落與亞泥公司三方代表昨天首度召開協商會議，會中就「真相調查」與「居住安全」達成初步共識，未來礦場周邊安全監測必須由部落信任的機構充分參與，亞泥並應諮詢部落意見，在一個月內完成盤點並提出改善方案。

總統府原轉會昨天在花蓮縣秀林鄉玻士岸部落召開「亞泥新城山礦場採礦案協商會議」，由原轉會委員帖喇．尤道主持，政府方由經濟部長沈榮津與原民會土管處長杜張梅莊等6名代表出席，部落方由玻士岸部落會議邱寶琳副總幹事與反亞泥．還我傳統領域自救會田明正會長等6名代表出席，亞泥則由總經理李坤炎參與協商，原轉會委員林萬億等人也一同與會，會議全程透過網路直播。

昨天的會議聚焦討論「真相調查」與「居住安全」兩項議題，總統府表示，「真相調查」達成2項共識，由部落代表、政府、亞泥公司三方組成工作小組，於一個月內協商完成真相調查專案小組的組成、調查事項及期程等事宜；在合乎法令規範、太魯閣族Gaya與轉型正義原則下，以公平、公正、公開方式進行調查。

在「居住安全」議題方面則達成4項共識，包括：第一，礦場周圍及部落安全監測數據的資料收集評估、後續監督，應由部落族人及族人信任的第三方機構或專家充分參與；經濟部與亞泥同意共同出資完成前述的各項監測與安全評估。

此外，亞泥公司執行中的安全措施應立即邀集部落代表參與並反應部落族人意見；部落代表提出的各項安全疑慮與應改善要求，亞泥公司及政府相關單位，應於一個月內完成盤點並提出改善方案。

總統府表示，昨天亞泥的會議也確立對話機制，開展出往後共同參與、持續討論其他訴求的建設性途徑。與會各方代表並約定以每3個月為原則，進行後續協商會議。

(中國時報)