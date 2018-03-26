徐榛蔚民調稱霸 綠拚逆轉勝

立委徐榛蔚在花蓮縣長選舉民調領先對手。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導
花蓮縣議員劉曉玫問政犀利，強調參選縣長是為花蓮再勇敢一次。（許家寧翻攝）
行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛，為高雄市長陳菊的愛將，雖然勤走基層，但支持度仍顯低迷。（許家寧翻攝）

花蓮縣長選舉最新民調出爐，國民黨提名的立委徐榛蔚獲得40.1％支持度，大幅勝過民進黨縣議員劉曉玫的17％，以及行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛的12.3％。民調顯示，雖然3人在年輕族群的支持度差距不大，但徐榛蔚「花蓮好媳婦」的印象深得民心，40歲以上支持度遠遠勝過劉與許。

徐形象佳 支持度逾4成

旺旺中時民調3月23日至24日成功訪問1071位花蓮縣民住家電話，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

民調顯示，徐榛蔚不管對上劉曉玫或是許傳盛，支持度都超過4成。徐與許PK結果，徐支持度為40.7％，許僅12.3％；徐、劉對決，徐支持度40.1％、劉17％，徐榛蔚雙雙領先綠營對手至少23個百分點，顯見綠營在花蓮縣長之爭中陷入苦戰。

至於綠營2戰將劉曉玫和許傳盛對戰，劉以17.6％支持度大幅領先許的4.7％，各年齡層支持率均為劉曉玫較高。民調結果顯示，許傳盛僅在故鄉鳳林鎮的支持度，以13.6％大幅領先劉曉玫的3.3％，但其他地區均為劉勝過許，2人僅在新城鄉的支持度差距不大，劉以0.2％略勝許。

由於徐榛蔚在花蓮長期經營，13鄉鎮市與各年齡層支持度均穩定領先民進黨縣長擬參選人，其中，在富里鄉、秀林鄉和萬榮鄉大幅領先，40至59歲支持率更突破5成，劉和許在20到29歲的年輕族群支持度則緊追徐榛蔚。

年輕族群 劉緊追在後

面對民調結果，許傳盛說，花蓮需要停止對立與謾罵，他的行政經驗與專業，花蓮選民有智慧選擇「好的改變」與「對的價值」。

劉曉玫則認為還有努力空間，她有信心「翻轉花蓮」，相信民進黨內一定會徵召知名度與看好度最強的人選，來面對這場艱困的戰役。

徐榛蔚表示，感謝地方鄉親對她的疼愛與支持，讓她有機會承擔守護花蓮的重責大任，對於鄉親們的期許，她也承諾一定會盡全力完成，傳承五星縣長傅崐萁的榮耀，延續花蓮幸福城市，打造花蓮為樂齡觀光新樂園，為國民黨守住花蓮、贏得勝利。

(中國時報)

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