朱立倫會李強 為60萬台商發聲

2018年03月26日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市長朱立倫昨晚與上海市委書記李強會面，關心台胞在陸發展，也與李強交流城市治理。朱立倫說，上海從快速建設到重視文化資產保留，還有以人為本的環境建設，是新北市努力的目標。朱立倫今將拜訪新任國台辦主任劉結一，也是劉結一上任後，首度與台灣縣市首長會面。

朱立倫表示，從事公共服務20年來共到大陸3次，這2年台灣政治情勢改變，但兩岸交流必須持續，在江蘇、上海及浙江一帶約有60萬名台商，加上很多台生、台胞居住在此，希望透過交流，將大家所遇到的問題反映給各地政府。

朱立倫昨沿著黃浦江一路參觀上海城市風貌後表示，可以感受到過去以都市更新興建新的大樓，現在則是把這些舊廠房留下來，老的設備變成文化遺產，營造河岸優美環境，這是一個很好的學習。

朱立倫也與李強分享城市環保議題時提到，新北市是台灣許多重要產業所在地，這幾年發展也在轉型，其中一個很大的挑戰就是環境保護，過去這幾年的努力，讓新北市連續7年獲得全台灣最乾淨城市，將1年25天的紅害降到只剩1天，汙水處理率也從30％提升至84％，使新北市逐漸成為一個現代化城市。

朱立倫指出，現代化城市生活，對老人照顧及新生兒照顧也是一大挑戰，先前上海市委書記或過去的市長、副市長到新北市，也有參觀托老及托幼中心，相信這是城市間可以互相交流學習的地方。朱立倫今天將與新上任的國台辦主任劉結一會面，朱也將是劉結一就任後，首位安排約見的台灣縣市首長。

(中國時報)