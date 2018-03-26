百萬人上街 疾呼槍械管制

2018年03月26日 04:11 中國時報 陳文和 、 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

全球逾百萬人24日響應美國年輕學生與反槍人士號召，參加在超過800個城市舉行的「為生命遊行」（March For Our Lives）活動，要求美國當局，應對不斷發生的校園槍擊慘案採行更嚴格的槍械管制措施。

美國佛羅里達州派克蘭市道格拉斯中學上月發生17死槍擊案後，槍械暴力再度成為美國與國際社會關注焦點。由槍擊案倖存學生與反槍組織發起的「為生命遊行」，24日在全美與世界各地大城市遍地開花。

主辦單位估計，主戰場華府約有80萬人共襄盛舉，而全美總參與人數突破百萬，是2000年「百萬媽媽大遊行」後全美最大規模槍管示威。全球更有數百城市民眾走上街頭抗議槍械暴力，蔚為越戰後由年輕人帶領的最大型示威活動。

川普無正面回應

民眾要求嚴管槍械的呼聲震撼華府之際，川普總統正在佛州度假、打高爾夫球。慣於透過推特議論時事的川普，當天並沒有任何關於槍管議題的推文，僅譴責了法國超市恐攻事件並向罹難者致哀。白宮副發言人沃特絲女士則讚揚年輕學生，勇於行使憲法第一修正案賦予的集會及言論自由。

美前總統歐巴馬發推文支持「為生命遊行」，表示「沒有甚麼能阻撓百萬人訴求變革的呼聲」，並勉勵年輕人持續努力不懈。

校園槍擊案層出不窮，喚醒了美年輕學生的政治意識，槍械管制勢將成為今年期中選舉重要議題。「為我們生命遊行」現場出現的許多口號和標語矛頭直指掌控白宮和國會的共和黨：「誰最怕全國步槍協會呢？共和黨！」、「政治人物該為民喉舌，否則就滾蛋」、「我們的選票將會擋住子彈」、「讓我們的選票成為我們的武器」。

將成選舉重要議題

在華府的活動現場，眾多校園槍擊案倖存學生與受害者親友陸續登上國會山莊前的舞台發言。佛州道格拉斯中學校園槍擊案倖存者霍格說：「我們會將這變成選戰議題，在每次選舉中提出。我們可以且一定會改變世界！」

該校學生並發布宣言籲請當局，禁止民眾購買可擊發高射速子彈的半自動武器、禁止可模擬自動武器的槍械配件、建立槍械交易資料庫、提高合法購槍年齡、增加校園維安經費等。

一直對槍械管制唱反調的全國步槍協會則保持緘默。不過約有30名支持擁槍權人士，在聯邦調查局總部外靜坐，訴求「停止侵犯（擁槍的）公民權利」。

過去3個多月，美國全境有17處校園發生槍擊案、導致人員傷亡，也就是說美國今年平均每周有1起造成死傷的校園槍擊案。

(中國時報)