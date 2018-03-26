保羅麥卡尼現身 為藍儂發聲

2018年03月26日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

24日登場的「為生命遊行」，除爭取立法阻絕悲劇一再發生，也是一場憤怒、悲愴和淚水交織的情感療癒宣洩之旅。群眾中不少人深受槍枝暴力之痛，有的失去親人、至交，有的承受肉體苦楚，被無情的子彈在身上留下永難抹滅的印記。前「披頭四」主唱保羅麥卡尼也在紐約中央公園現身，因為37年前，他的創作拍檔約翰藍儂死於槍下。

76歲的保羅麥卡尼出現在紐約浩浩蕩蕩的隊伍中。戴墨鏡、外罩背心的麥卡尼告訴美國有線電視新聞網（CNN），來參加這場活動就是「希望支持大家」。

當被問到是否認為槍管立法能在國會層級實現，麥卡尼坦言，「我和其他人一樣不知道，但這（示威）是我們能做的，所以我來共襄盛舉。」「我的摯友（藍儂），在這附近成為槍枝暴力的受害人，所以這對我而言非常重要。」

1980年12月8日深夜，40歲的藍儂與其妻小野洋子返回曼哈頓寓所途中，遭人從背後連開5槍，藍儂送醫後不治，一代巨星暨和平倡議者就此殞命。

18歲的道格拉斯中學女生艾瑪‧岡薩雷茲，在槍擊案中倖免於難，後來成為學生反槍運動的象徵。她在24日華府的集會上，哽咽細數17位喪生的同學師長，今生永遠無法再做的事。「我上台到現在6分20秒，槍手在這段時間內，殺了17個人。」

9歲小女孩尤蘭妲‧芮妮‧金恩有個鼎鼎大名的祖父，黑人民權運動領袖馬丁路德金恩博士。1968年4月，金恩遭暗殺身亡，下周將是他逝世50周年紀念。

1963年，金恩在華府林肯紀念堂的台階上，發表傳誦至今的「我有一個夢」演說，呼籲終結種族歧視。55年後，他不曾謀面的孫女，來到當年祖父締造歷史經典地點附近，毫不怯場告訴爆滿群眾，「我有一個夢，那就是該適可而止了，這應該是個沒有槍的世界，句點。」落落大方的尤蘭妲帶領大家呼口號，「把話傳出去，現在你們聽到了，傳到全國各角落吧，我們將會變成了不起的一代！」

(中國時報)