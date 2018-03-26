響應盟邦 川普擬驅逐俄外交官

2018年03月26日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

居住在英國的前俄羅斯雙面間諜史柯里帕遭神經毒劑毒殺，各方幾乎認定幕後黑手就是俄羅斯當局。不僅英、俄兩國為此事互逐外交官、歐盟召回駐俄大使，24日更傳出美國總統川普也有意響應盟邦的號召，驅逐數十名俄羅斯外交官。

據《彭博》引述2名消息來源報導，川普已接受幕僚的建議，並可能在26日宣布驅逐俄國大使，但他們也強調，川普最後不一定會做出上述決定。川普要先確定他的歐洲盟友也會採取類似行動對付俄羅斯，才願意跟進。

其中1名消息人士表示，英國首相梅伊本周積極爭取各國支持，準備對俄羅斯採取更強硬的立場，周末期間，美國官員也就此事和歐洲盟友商討對策。目前立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、捷克都已準備驅逐俄國外交官，最快26日就會公開宣布，法國和德國也支持梅伊採取更嚴厲的態度，但尚未公布具體的行動計畫。

消息人士還指稱，美國認為部分俄國外交官其實是間諜，以大使館工作人員的名義在美國進行情報活動。白宮副新聞祕書夏哈（Raj Shah）則回應說，現階段並無相關事項要宣布，但「美國堅定支持英國，譴責俄羅斯的無恥行動。川普總統總是會考慮各種選項，讓俄羅斯為自身的惡劣行為負責」。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫也拒絕評論上述消息，他倒是表示，俄方認為英國就史柯里帕案的指責「類似土匪」，需要因應這一挑戰。

本月4日，史柯里帕與女兒尤利婭倒在英國索爾茲伯里一家購物中心外的長椅上，雙雙失去意識。英國政府稱，導致父女兩人中毒的，是前蘇聯研製的「諾維喬克」類神經毒劑A234，並咬定俄羅斯與此事有關。

曾在俄羅斯軍事情報機構任職的史柯里帕，因協助英國軍情六處（MI6）刺探情報，2006年遭俄當局判處13年徒刑，2010年在一次間諜交換行動中，被送往英國接受庇護。

(中國時報)