台美若熱過頭 陸恐出新招壓制

2018年03月26日 04:11 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

美國通過《台灣旅行法》並一連派兩位官員訪台，大陸國際關係學院校長助理達巍表示，比起法律通過，更要關注美台實質官方交流，若交流升級，大陸必然要有反應，他認為大陸對台政策的趨勢，不只反獨也要促統；解放軍退役少將朱成虎則表示，中美在台灣問題上是沒有讓步空間的，他更警告台灣稱「不能折騰過了，折騰過了會自找苦吃」。

解放軍退役少將、國防大學教授朱成虎24日在中國發展高層論壇上指出，《台旅法》通過，兩岸關係肯定會越來越嚴峻，他認為習近平在兩會閉幕上的談話，就是表達有些東西不能容忍，「台灣和美國在玩火，美國打擦邊球，擦過頭出界就不好了」。

對於美國通過《台旅法》以及美國亞太副助卿及美商務部副助理部長近日接連訪台，國際關係學院校長助理達巍受訪表示，從1992年至今，美國派部長級官員訪台至少就有6次，「不是說他們訪問就OK，但相比歷史，現在有些升級，如果升級，就要有反應」；他不諱言近日的解放軍機、軍艦繞台就是大陸所做的軍事反應，也不排除會有新的反制作法。

達巍說，比起法律通過，更要關注美台實質官方交流，「如果沒有法，行政部門要升級也會升級；如果有這個法，不想升級也不會升級」，此外美國新任國務卿龐皮奧的政策和作風，也值得後續觀察。

達巍認為，兩岸大的趨勢是不能允許事實台獨的傾向持續下去；他強調，促統不一定是武統，像日前國台辦發布的惠台31條，就展現大陸要在兩岸關係上「有所作為」。

(中國時報)