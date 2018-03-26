曹操與2女合葬 不見夫人

曹操高陵全景，早期盜洞開口情況。（摘自澎湃新聞）

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中國時報
／綜合報導

2009年出土的曹操高陵（俗稱曹操墓）出現新進展，大陸河南省文物考古研究院近日公布曹操墓2016至2017年度考古發現，除了披露五大陵園的主要結構，還得出不少顛覆性的新結論，並且基本確認找到了曹操的遺骸。曹操主墓旁另有一個小墓穴，專家推測，或是曹操長子曹昂的衣冠塚。

上海《澎湃新聞》25日報導稱，截至目前，在墓室內發現的3具遺骸，專家鑒定認為，「其中的男性可確定為曹操，另兩位女性身分未知，一名50歲左右，一名20歲左右。」然而據《三國志‧魏書‧后妃傳》記載，曹操夫人卞氏是合葬進曹操墓的，而卞氏死時70歲左右。

這次考古發現還得出不少顛覆性的新結論，並引起辯論。據《三國志‧魏書‧武帝紀》記載，建安23年，已至暮年的曹操下令：「古之葬者，必居瘠薄之地。其規西門豹祠西原上為壽陵，因高為基，不封不樹。」然而目前考古卻發現上千平方公尺的地上建築遺跡，主持此次發掘的河南省文物考古研究院研究員周立剛認為，這也說明曹丕並未遵循曹操薄葬的遺囑。

報導稱，對於上述推斷，曹操墓發掘領隊潘偉斌提出了不一樣的看法，他認為，「不封不樹」的真正含義是在地面上不封土，即沒有墳丘，不樹立石碑，而與地面建築無關。

此外，在2009年發掘的一大一小兩座墓穴，即較大的曹操主墓和距其北側數十公尺遠的較小墓穴，通過考古發現，小墓沒有發現葬具和墓主人的遺骸，且兩墓穴磚石是同樣訂製的，專家推測，或為曹操長子曹昂的衣冠塚。

(中國時報)

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