人倫悲劇 10歲姊家暴6歲弟

2018年03月26日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

因罹患甲狀腺亢進而暴瘦的單親母。（謝瓊雲翻攝）

兒童節前夕，彰化縣驚傳家暴事件！32歲無業單親媽媽疑情緒不穩，涉嫌長期對年幼子女不當管教，半夜鄰居常聽見小孩哭聲，上周疑默許10歲長女對6歲弟弟施暴凌虐，導致男童左臉紅腫、眼角血絲，手臂有剪刀割傷疤痕。縣議員張雪如接獲通報，已請社會處啟動緊急安置。

該名未婚媽媽獨力撫養10歲長女、8歲次女與6歲兒子，2年前再與男友生下女嬰；近期因罹患甲狀腺亢進暴瘦，疑無法負荷4子女經濟與養育壓力，情緒波動起伏很大。

狗鍊栓女 床上有屎

張雪如說，該戶8歲次女去年10月被發現頸部有勒痕，疑被母親以狗鍊栓頸；她在員警陪同下訪查發現，住家髒亂不堪，屋內外堆滿髒衣服並散發惡臭，散落在床上的衣物、被子，竟有未清理的糞便，3個孩童僅共用1條薄被，客廳更是刺鼻髒亂，泡麵遭老鼠啃咬，滿屋蚊蠅在餿掉的食物上亂飛，景象令人不忍卒睹。

張雪如說，當時因孩子全都否認被打，僅能就環境部分要求媽媽改善，但不到半年，竟換成弟弟被大姊拳打腳踢滿身傷，還疑似壓力大到掉髮導致「鬼剃頭」、頭頂禿了一塊；10歲大姊言詞舉止充滿恨意，不只討厭弟弟不乖，更出現叛逆、偏差行為。

校方強調，2姊妹皆輕度智能障礙，前年10月發現母親因孩子沒寫功課，竟以打火機餘溫燙傷長女臉頰，即首度進行校安與兒少保護通報，並安排一對一課輔與諮商，若在校發現孩子有外傷、異狀，都會請護理師檢查傷勢、查明後立即通報，5個多月來共通報7次。

社會處表示，該戶除每月16000元低收入戶補助，另有家扶中心經濟扶助5100元；去年次女被狗鍊勒傷時，社工即積極介入，這次又發生弟弟被虐，23日己緊急將4童安置於安全處所。

媽媽放任 不敢承認

社會處指出，經社工了解，媽媽說因最近腳受傷才叫姊姊幫忙照顧弟妹，孩子均未承認被媽媽打，也未承認媽媽教唆大姊打人，是否涉犯《兒童及少年福利與權益保障法》需再調查，另將轉知衛生局進一步評估母親精神狀況，是否需強制就醫。

(中國時報)